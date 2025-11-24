Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), son dönemde gazetecilere yönelik artan tehditler, hedef göstermeler ve aile bireylerine kadar uzanan gözdağı girişimlerinin kabul edilemez bir noktaya ulaştığını belirterek, buna tepki gösterdi.

TDP yazılı açıklamasında, bu saldırıların yalnızca gazetecileri değil, halkın haber alma hakkını hedef aldığını vurguladı.

Sahte hatlar üzerinden gönderilen organize mesajlardaki “ölüm” imaları ve çocuklara kadar uzanan korku dilinin, suç odaklarının denetimsizlik ortamında cesaret bulduğunu gösterdiğini belirten TDP, “Ülkede gerçek güvenlik silahlı tetikçilerle değil; özgür basın, bağımsız yargı ve demokratik bir düzenle sağlanır. Gazetecilerin susturulmasına yönelik her girişim, toplumun susturulması anlamına gelir” dedi.

TDP, ifade özgürlüğü ve demokratik düzenin korunması yönündeki kararlılığını vurguladı ve tehditlerin normalleşmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

TDP, ayrıca, son dönemde artan kundaklama ve kurşunlama vakalarına da dikkat çekerek, özellikle oto galerilerini hedef alan organize saldırıların benzer bir karanlık zihniyetin ürünü olduğunu kaydetti. Açıklamada, gazetecilere yönelen tehditlerle iş yerlerine yönelik şiddet arasındaki ortak noktanın hukuk tanımazlık ve korku üzerinden güç devşirme isteği olduğu ifade edildi.

“Bu topraklarda hiçbir gazeteci, hiçbir emekçi, hiçbir iş insanı tehdit ve şiddetle baş başa bırakılamaz” diyen TDP, tüm saldırıların karşısında durmanın toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.