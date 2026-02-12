İskele Belediyesi Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı yarın saat 10.30’da düzenlenecek törenle açılacak.

Belediye'den yapılan açıklamaya göre, toplam 30 bin metrekarelik alan üzerinde, 4 bin metrekaresi Kapalı Pazar Yeri olarak inşa edilen; sadece İskele’ye değil, tüm adaya hizmet verecek İskele Belediyesi Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı açılışıda çorba, kahve ve çay ikramı da yapılacak.

Yaklaşık 300 araçlık otoparkı, pazarı, otobüs, vatandaş ve özel gereksinimli otopark alanının yer aldığı, İskele Belediyesi Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı’nın açılışında alışveriş yapmaya gelenlere, Çevre Dairesi’nin naylon poşet kullanımına yönelik aldığı kararlar doğrultusunda, bez çanta hediye edilecek. Vatandaşların gönül rahatlığıyla alışverişini yapması, satın aldıkları ürünlerin ağırlığını kontrol edebilmesi için hazırlanan elektronik tartılar da alandaki yerini aldı. 500 alışveriş arabası da alanda hazırda bulunacak.