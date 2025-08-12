Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşik Krallık, Manchester Rusholme Milletvekili ve Birleşik Krallık’ın Türkiye Ticaret Elçisi Afzal Khan’ın KKTC’ye yaptığı ziyaret sonrası Rum tarafının yaptığı tahammülsüz açıklamaların ve ölçüsüz saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuya ilişkin yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bilindiği üzere, Birleşik Krallık, Manchester Rusholme Milletvekili ve Birleşik Krallık’ın Türkiye Ticaret Elçisi Afzal Khan, davetim üzerine geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret etmiştir. Geçtiğiniz aylarda Manchester’de de bir araya geldiğim Sayın Khan’ı ülkemizde ağırlamak, şahsım ve Kıbrıs Türk Halkı adına büyük bir onur olmuştur.

Ziyaretin ardından Rum tarafının ve bazı çevrelerin yaptığı tahammülsüz açıklamalar, Kıbrıs Türk Halkına yönelik yıllardır süren haksız ve hukuksuz izolasyon siyasetinin yeni bir örneğidir. Yabancı üst düzey yetkililer sanki ilk kez KKTC’ye geliyormuş gibi, bir milletvekiline yönelik bu derece ölçüsüz saldırılar ve baskılar kabul edilemez. Bu tutum, misafirimize olduğu kadar Kıbrıs Türk Halkının onuruna ve iradesine de doğrudan yöneltilmiş, kabul edilemez bir saygısızlıktır.

Rum tarafı, bizi her türlü temastan, uluslararası katılımdan, ticaretten, spordan, kültürden ve yaşamın tüm alanlarından dışlamayı, izole etmeyi en büyük görev bilmektedir. Bu siyaseti ve bu yönde yapılan tüm açıklamaları esefle kınıyorum.

Böylesine dışlayıcı, baskıcı, tahammülsüz ve eşitlikten uzak bir anlayışın, Kıbrıs Türk Halkını gelecekte eşit ortak olarak görmesi beklenemez.

Yaşananlar, hala Rum’dan eşitlik bekleyenlere çalan bir uyandırma zili niteliğindedir. Rum liderliğinin bu tavrı, Kıbrıs Türk Halkının iradesini Rum tarafının onayına bağlayacak bir siyaset anlayışının da ne kadar yanlış ve tehlikeli olduğunu açıkça bir kez daha göstermektedir.

Kıbrıs Türk Halkı adada mevcut iki Devlet temelinde, egemen eşitlik, eşit uluslararası statü zemininde ve kendi iradesiyle şekillenecek bir geleceği hak etmektedir. Biz de bu hedef doğrultusunda kararlılıkla ve tüm engellemelere rağmen yolumuza yılmadan devam edeceğiz.”