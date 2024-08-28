Işık Kitabevi'nin 36’ncı Kitap Fuarı yarın başlıyor.

Bu sene “Çıkış” temasıyla yapılacak fuar, Gençlik Merkezi’nde (Kızılbaş Kilisesi) 29 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kitap Fuarı, her gün 09.00-13.00 ile 17.00-24.00 saatleri arasında açık olacak ve kitaplar yüzde 10 indirimli satılacak.

Fuar kapsamında düzenlenecek etkinlikler saat 20.30 itibarıyla başlayacak. Etkinliklerin bazıları Işık Kitabevi’nde yapılacak.

-Işık Kitabevi 36. Kitap Fuarı Programı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ile Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin desteğiyle hazırlanan 36. Işık Kitabevi Fuarı programı şu şekilde:

“Yarın saat 20.30: Açılış ve kokteyl, Müzik: Melisa Karanlık Band, Onur Ödülü: İzel Seylani, Yorgos Moleskis, Edebiyat-Sanat Hizmet Ödülü: Neşe Yaşın

30 Ağustos Cuma saat 20.30: Panel: Acil Çıkış – Edebiyat, Moderatör ve Konuşmacı: Emel Kaya Konuşmacı: Neşe Yaşın, Ahmet Yıkık, Fatih Yalıner, Düzenleyen: Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği

31 Ağustos Cumartesi saat 20.30: Panel: Mülkiyet mi? Gelecek mi? Moderatör: Mete Hatay Konuşmacılar: Mehmet Ali Talat, Daryal Batıbay, Can Kara

1 Eylül Pazar saat 20.30: Söyleşi: Gürsel Korat (Türkiye’den Konuk Yazar)

2 Eylül Pazartesi saat 11.00: Söyleşi: Tuğba Çelik (Türkiye’den Konuk Yazar) Yer: Işık Kitabevi

Saat 20.30: Panel: Yüksek Öğretimde Diploma Cazibesi, Moderatör: Canan Zeki, Konuşmacılar: Ahmet Güneyli, Abdullah Öztoprak, Aslı Murat

3 Eylül Salı saat 20.30: Panel: Kıbrıs Medyasının İçinde Bulunduğu Çıkmaz ve Çıkış, Moderatör: Özgül Gürkut Mutluyakalı, Çeviri: Çağdaş Polili, Konuşmacılar: Emin Akkor, Yorgos Frangos, Düzenleyen: Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği

4 Eylül Çarşamba saat 20.30: Konferans: Kıbrıs’ta Çıkmaz ve Arayışlar, Moderatör: Aysu Basri Akter, Konuşmacı: Niyazi Kızılyürek

5 Eylül Çarşamba saat 11.00: Genç Şairlerle Söyleşi (Çiçek Düşleri, Haikular) Konuşmacılar: Eflal Şengün, Ayça Yay, Nisa Tuana Aydın. Yer: Işık Kitabevi

Saat 20.30: Panel: Yolunda Olmayan Ekonomide Çıkış Arayışları, Moderatör: Umut Bozkurt, Konuşmacılar: Mete Feridun, Bülent Şemiler, Mertkan Hamit

6 Eylül Cuma saat 20.30: Panel: Küresel Siyaset: Savaşlar ve Yansımaları, Moderatör: Ali Dayıoğlu, Konuşmacılar: Mustafa Çıraklı, Nur Köprülü, Sait Akşit.”