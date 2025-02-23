Işık yaptığı yazılı açıklamada, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nden atılan Kıbrıs Türklerinin bağımsızlığı ve devletini tanıtmak için uluslararası toplum karşısında direndiğini, Yunanistan AB'ye üyeyken, garantör ülke Türkiye’nin AB'ye üye olmadığı bir ortamda yapılacak hiçbir anlaşmanın ise adil olmayacağını vurguladı.

Bunun 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası ve uluslararası antlaşmalara da aykırı olacağı görüşünü dile getiren Işık, Kıbrıs Rumları ile çözüm gündemi “Devlet” dışında olacak bir görüşme sürecinin, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarına, bağımsızlık ve devlet hakkına ihanet olacağını ifade etti.

Işık, Rum-Yunan uzlaşmazlığının Kıbrıs’ta KKTC’nin varlığının tanınmasından başka çözüm seçeneği bırakmadığını belirterek, “Kıbrıs’ta 60 yıldır süren devletin silah zoru ile gasp edilmesi ve Kıbrıs Türk halkının daha fazla mağdur edilmesi kabul edilemez” dedi.

Işık açıklamasında, Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’e, “Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye’nin işgali altında” olduğu iddialarını geri alması çağrısı da yaptı.