Karakaya: “Biz nefes alamıyorsak onlar da bunun cezasını en ağır şekilde ödemelidirler”

İsias Otel davasının üçüncü duruşması bugün yapılıyor. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülecek dava saat 10.00’da başlayacak.

Türkiye’de 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremde, Adıyaman İsas Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler ve tur rehberleri ile 10 yaralının aileleri dava öncesinde mahkeme önünde toplandı. Aileler, bir önceki davalarda olduğu gibi, depremde kaybettikleri canlarının resimlerini girişe sıraladı ve pankartlar açtı.

Mahkemeyi, Başbakan Üstel’in yanı sıra, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, UBP Genel Sekreteri ve Meclis Deprem Araştırma Komitesi Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ve ekibi, bazı milletvekilleri ile Başbakanlık heyeti takip ediyor.

-Karakaya

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ve Rehberler İçin Adalet Platformu adına basın açıklamasını yapan Ruşen Yücesoylu Karakaya, kendilerini mahkemede yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Kim olduğu belli olan bu katiller, yarattıkları bu usulsüz yapıda 72 canımızı bizlerden kopardı! Şampiyon Meleklerimizin, rehber arkadaşlarımızın adaleti sağlanacak, onları bizlerden koparan bu katillerin peşinde olacağız.” dedi.

Bu davanın sonunda Türk ceza hukuku için emsal kararlar üretileceğine olan inançlarının tam olduğunu söyleyen Karakaya, suçluların olası kast suçuyla itham edilmesi gerektiğini vurguladı.

Karakaya, “Biz nefes alamıyorsak onlar da bunun cezasını en ağır şekilde ödemelidirler” şeklinde konuştu.

İkinci dava sonrası okunan ara kararlarla mahkeme tarafından talep edileceği duyurulan yeni teknik rapor için mahkemenin, 9 Eylül Üniversitesi’nden rapor istediğini hatırlatan Karakaya, aradan geçen yaklaşık bir aylık sürede söz konusu raporun henüz dava dosyasına eklenmediğine işaret etti.

Karakaya, “Bu konuda biz ailelerin tek beklentisi bundan önceki tüm teknik raporlarda ortaya konulan gerçeklerin fazlasıyla raporlanması ve bir sonraki duruşmada mahkeme heyetinin vereceği nihai kararlara yol göstermesidir.” şeklinde konuştu.

Ruşen Karakaya, dava sürecinin başladığı ilk günden itibaren ailelerin temel taleplerinden bir tanesinin de savcılık iddianamesinde adı geçen kamu görevlilerinin dava dosyasına dahil edilmesi olduğunu anımsattı.

Karakaya, Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu’nun bu konuda geçtiğimiz günlerde aldığı bir kararla, toplam 4 kamu görevlisi için soruşturma izni verdiğini söyledi. Karakaya, 2 ayrı izne tabi olmayan sorumluyla ilgili gerekli işlemlerin yapılması için gereken adımların atıldığını hatırlattı.

“Bu karar bizlerin bir nebze de olsa içini rahatlattı” diyen Karakaya, gelinen noktada soruşturmanın bir an önce tamamlanması ve bu kişilerin de yargılanmalarına başlanılması gerektiğini vurguladı.

-Türkiye adaletine ve mahkeme heyetine güvenmek istiyoruz

Karakaya şöyle konuştu:

“Hep söylediğimiz gibi, Türkiye adaletine ve mahkeme heyetine güvenmek istiyoruz. Hep yanımızda olan, kilometrelerce yoldan gelerek bizlere güç veren herkese, emekçi basın görevlilerine ve tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Biz buradayız. Son nefesimize kadar da bu davanın emsal kararlar üretmesi için mücadelemiz devam edecek. Şampiyon Meleklerimize ve turist rehberlerimize verilmiş sözümüz var!”