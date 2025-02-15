(Kamalı Haber)- Girne’de bir iş insanının davalarını kapatıp teminat değişikliğinde yardımcı olacağını belirterek bir milyon dolar rüşvet talep eden ve şikayet üzerine tutuklanan Vedat Şanlı le suçla bağlantılı tutuklanan Doğan Alas bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlıları ayrı ayrı duruşmaya çıkararak, olguları aktardı.

Mali Şube’de görevli polis çavuşu Yahya Suiçmez, zanlı Şanlı’nın askıda davaları olan büyük bir işletme sahibine giderek “yargıdan daha güçlü biri size yardımcı olacak” telkininde bulunarak, bir milyon dolar rüşvet talep ettiğini ve şikayet üzerine tutuklandığını hatırlattı.

Polis, Ocak ayında polise ulaşan 43 dakikalık ses kaydında zanlı Şanlı ile bazı isimlerin de tespit edildiğini aynı olayla bağlantılı Doğan Alas’ın da tutuklandığını belirtti.

Suiçmez, Şanlı’nın tutuklu bulunduğu sürede polise hiçbir beyan vermediğini kaydetti.

Zanlı Şanlı aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını ifade eden Suiçmez, askıda Şans Oyunları Yasasına aykırı hareket suçundan davası olduğunu belirterek, yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Polis, Doğan Alas’ın ‘Ağır bir suç işlemek için gizli ittifak’, ‘Adaletin tecellisini engellemek’ ve ‘Sahtekarlıkla para temini’ suçlamaları ile mahkemeye çıkarıldığını söyledi. Suiçmez, zanlının söz konusu büyük işletmeye ilk kez 2 Haziran 2024 tarihinde giderek, şikayetçi olan kişiden davasını kapatmak için 200 bin Dolar talep ettiğini söyledi. Suiçmez, zanlının bu tarihten sonra birkaç kez daha aynı işletme sahibi ile görüşmeler yaptığını ve görüşmelere ilişkin kamera görüntüleri tespit ettiklerini kaydetti. Zanlı Doğan Alas’ın aynı meselede tutuklanan Vedat Şanlı soruşturmasında tespit edildiğini kaydeden Suiçmez, zanlının 11 Şubat tarihinde mahkeme emri ile tutuklandığını “İyi niyetliydim yardımcı olmak istedim” yanıtını verdiğini söyledi. Yeni isimler tespit edildiğini ve ifadelerine başvurulduğunu kaydeden Suiçmez, zanlı Doğan Alas’ın tasarrufunda teminat değişikliği başvuru dilekçesi tespit edildiğini izahat istendiğinde “biri unuttu herhalde benim değil” yanıtını verdiğini belirterek 10 kişiden daha ifade alınacağını söyledi. Soruşturmanın derinleştiğini sorgulanması gereken isimlerin her geçen gün arttığına dikkati çeken polis çavuşu Suiçmez, zanlı Doğan Alas’ın benzer başka teminat davaları olan 4 kişi ile aynı şekilde suç işlemek için gizli ittifak kurduğunu tespit ettiklerini kaydetti.

5 gün tutuklu kalacak

Alas’ın bu 4 kişiden de para karşılığı davalarını kapatacağı yönünde telkinlerde bulunduğunu bu kişilerden de ifade alınması gerektiğini kaydeden Suiçmez, zanlının 5 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Murat Soytaç, zanlı Şanlı’nın ileride davalarında hazır olmasını sağlamak için yurt dışına çıkışını yasaklayarak 200 bin TL nakit, KKTC vatandaşı 2 kefilin birer milyon kefalet senedi ve zanlının 2 milyon TL şahsi kefalet senedi imza ederek, davaları görüşülünceye kadar serbest kalmasına emir verdi. Mahkeme Alas’ın ise 5 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.