İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Cesur silahlı kuvvetlerimiz, topraklarımıza, hava sahamıza ve denizlerimize yönelik herhangi bir saldırıya anında ve güçlü bir şekilde karşılık vermek için elleri tetikte beklemektedir" dedi.

TRUMP'TAN İRAN'A TEHDİT

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'dan yaptığı son açıklamada İran'ı hedef alan çarpıcı ifadelerde bulundu.

'BİR SONRAKİ SALDIRI ÇOK DAHA KÖTÜ OLACAK'

Trump "Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor. Büyük bir güç, coşku ve amaçla hızla İran’a doğru hareket ediyor. Bu, büyük uçak gemimiz Abraham Lincoln önderliğinde, Venezuela'ya gönderilenden daha da büyük bir filo.

Tıpkı Venezuela'da olduğu gibi; görevini, gerektiği takdirde hız ve şiddetle, süratle yerine getirmeye hazır, istekli ve muktedirdir.

Umuyorum ki İran hızla 'Masaya Oturur' ve herkes için iyi olan, adil ve hakkaniyetli bir anlaşma —NÜKLEER SİLAH YOK— müzakere eder.

Zaman tükeniyor, zaman gerçekten çok kıymetli! İran'a daha önce de söylediğim gibi, ANLAŞMA YAPIN! O zaman yapmadılar ve İran'ın büyük bir yıkımı olan “Gece Yarısı Çekici Operasyonu” gerçekleşti. Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak! Bunun tekrar yaşanmasına izin vermeyin" dedi.