Yarı resmi Mehr Haber Ajansı’nın aktardığına göre Beheşti Zehra Mezarlık Kurumu, Tahran’da ABD askerlerinin geçici olarak defnedilebilmesi için mezarlık hazırlandığını duyurdu.

Mezarlıklar, İran’a dönük olası saldırıya karşı önleyici önlemlerin bir parçası olarak değerlendiriliyor. İranlı yetkililerse konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Ne olmuştu?

İran’da 28 Aralık 2025’te paranın değer kaybı ve enflasyon nedeniyle esnafın başlattığı protestolar ülke geneline yayılmış, günlerce sürmüştü. ABD Başkanı Donald Trump, ilk günlerden itibaren gösterilere destek vermiş, 13 Ocak’ta “İranlı vatanseverler protestolarınıza devam edin, yardım yolda” demişti.

14 Ocak’ta Reuters’a konuşan İranlı üst düzey bir yetkiliyse, ABD’nin saldırısı durumunda Tahran yönetiminin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) veya Türkiye’deki ABD üslerini hedef alabileceğini söylemişti.

Protestoların devamı ve gerilimin tırmanışı, ABD’nin İran’a askeri müdahalede bulunacağı yorumlarını beraberinde getirmişti.

Ancak Trump 14 Ocak’ta “Bize, İran’da infazların durdurulduğu bildirildi. Şu anda bir infaz planı ya da idam yok” demiş, 16 Ocak’ta da ‘800’den fazla idamı iptal ettiği’ İran’a teşekkür etmişti.

Amerikan haber sitesi Axios, 18 Ocak’ta Trump’ın İran’a olası bir saldırıdan diplomatik temaslar, bölgesel müttefiklerin tepkisi ve lojistik engeller nedeniyle vazgeçtiğini yazmıştı.

Sonrasında 26 Ocak’taysa ABD, İran yakınlarına USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve beraberinde üç savaş gemisi göndermişti.

Trump 28 Ocak’ta da bir filonun daha İran’a doğru hareket ettiğini söyleyip “Zaman daralıyor. Bu gerçekten önemli. İran’a daha önce dediğim gibi, anlaşma yapın” demişti.

Trump dün de İran yakınlarına çok sayıda gemi gönderdiklerini belirterek şöyle konuşmuştu: “Anlaşma yaparsak bu iyi olur, anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz.”