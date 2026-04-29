Guardian’ın haberine göre 45 yaşındaki bir adam, biri 70 diğeri 30’lu yaşlardaki iki erkeği bıçakladı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun ‘stabil’ olduğu belirtildi.

Olay yerinde polis memurlarını da bıçaklamaya teşebbüs eden adam ‘cinayete teşebbüs’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

Sosyal medyadaki görüntülerde şüphelinin polislerin üzerine yürüdüğü, ardından elektroşok cihazıyla etkisiz hale getirildiği ve sonrasında polislerce dövüldüğü görülüyor.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, ‘iki Yahudi Londralı’ya korkunç saldırıyı’ kınadı. Bölgede ‘görünürlüğü yüksek devriye’ sözü verdi.

Saldırıyı ‘antisemitik’ diye niteleyen Başbakan Keir Starmer’sa “Yahudi topluluğumuza saldırılar, Britanya’ya saldırıdır. Sorumlular adalete teslim edilecek” dedi.

2022’den bu yana vakalar arttı

2021 nüfus sayımı verilerine göre Golders Green’de yaklaşık 15 bin kişi yaşıyor ve nüfusun yarısını Yahudi.

Mahallede çok sayıda sinagog, Yahudi okulu ve restoranı bulunuyor.

Britanya’daki bildirilen antisemitik vakalar, Ekim 2023’te İsrail-Hamas savaşının başlamasından bu yana hızla arttı.

NBC’nin aktardığına göre Yahudi toplumunu korumak için çalışan Community Security Trust’a göre 2022’de 1662 olan antisemitik vaka sayısı 2025’te 3 bin 700’e ulaştı.