ABD Başkanı Trump'ı tasvir eden 4,5 metrelik altın rengi heykel, Kuzey Kore'nin eski diktatörlerinin anıtlarına benzetildi.

Trump National Doral Miami'deki "Don Colossus" lakaplı heykel, PGA Tour'un Cadillac Şampiyonası'ndan sadece bir hafta önce dikildi.

Ancak sosyal medya kullanıcıları, yapıyı eski Yüce Liderler Kim Il-sung ve "Sevgili Lider" Kim Jong-il'e adanmış iki heykele benzetmekte gecikmedi.

NBCUniversal'ın eski üst düzey yöneticisi Mike Sington, X'te "Trump'ın Miami'deki Doral National golf sahasına yerleştirilen altın rengi heykeli, Kuzey Kore'deki Sevgili Lider heykeline epey benziyor" diye yazdı.

Trump'ı sık sık eleştiren internet kişiliği Dr. Sam Youssef, X'te başkanın bu heykelle "Kuzey Kore liderlerine benzeme hayalini" gerçekleştirdiğini söyledi.

Profesyonel golf oyuncusu Rickie Fowler, Golfweek'e, "Başka ne beklenirdi ki?" diye konuştu.

Trump, ilk döneminde Kuzey Kore'nin mevcut yüce lideri Kim Jong-un'la gergin bir ilişki yaşamıştı. Diktatöre "Küçük Roket Adam" lakabını takmış ve nükleer düğmesinin Kim'inkinden "çok daha büyük" olduğunu iddia etmişti.

Trump, otokratın kendisine "güzel mektuplar" göndermesinin ardından "aşık olduklarını" iddia ederek ikilinin barıştığını söylemişti.

PGA Tour'un Cadillac Şampiyonası'ndan sadece bir hafta önce dikilen 4,5 metrelik heykel, bir ödeme anlaşmazlığının merkezindeydi (AFP)



Trump, nisanda bile Kim'le "çok iyi anlaştığını" ve Kuzey Kore diktatörünün eski Başkan Joe Biden'ın zihinsel yeterliliğini alaya almak için aşağılayıcı bir terim kullandığını söylemişti.

Golfweek'e göre bazı golfçüler ve PGA Tour personeli, 2024'te Pensilvanya'daki suikast girişiminde olduğu gibi yumruğunu kaldırmış halde gösterilen Başkan Trump heykeliyle poz vermeyi pek de istemiyor.

Maverick McNealy, internet sitesine, "fazla uzun ve fazla altın rengi" diye tanımladığı heykelle özçekim yapıp yapmayacağına henüz karar vermediğini söyledi.

Turnuva fotoğrafçısı, PGA Tour personeline heykelle fotoğraf çektirmek isteyip istemediklerini sorduğunda, kesin bir "hayır" cevabıyla karşılaştı.

Ohio merkezli bir sanatçı tarafından yapılan Trump heykeli altın varakla kaplandı (AFP)



Golfweek'e göre fotoğrafçı "Tamam, hepinizin bu kadar duyarcı olduğunu bilmiyordum" diye yanıt verdi.

Bronzdan yapılmış 3,1 tonluk heykel, Ohio merkezli sanatçı Alan Cottrill tarafından tasarlandı.

Ancak Cottrill, Columbus Dispatch'e, Ağustos 2024'te heykeli sipariş eden kripto para grubu $PATRIOT'la daha önce bir ödeme anlaşmazlığı yaşadığını söyledi.

Cottrill'e bronz için 300 bin ve altın varak kaplaması için 60 bin dolar ödenmişti.

Sanatçı, anlaşmazlığın $PATRIOT'un heykelin görselini kripto para birimleri satmak için kullanmasıyla başladığını söyledi. Bu durum, kendisine tam ödeme yapılana kadar heykeli Muskingum County'deki gizli bir yerde tutmasına neden olmuş.

Beyaz Saray, kripto projesi veya sözkonusu heykelle hiçbir ilgisinin olmadığını savunuyor.