ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşta 8 Nisan’da geçici ateşkese varıldı. 11 Nisan’da Pakistan’da yapılan müzakerelerden sonuç çıkmadı. 13 Nisan’da ABD, İran limanlarına giren ve çıkan tüm gemilere abluka başlattı.

ABD Başkanı Donald Trump bugün, ablukanın süreceğini söyledi. “Abluka, bombalamadan daha etkili. Tıkanmış bir domuz gibi boğuluyorlar” dedi.

AA’nın İran devlet televizyonu Press TV’den aktardığına göre ismi açıklanmayan üst düzey bir güvenlik yetkilisi ABD’nin deniz ablukasına yakında pratik ve ’emsalsiz bir eylemle’ karşılık verileceğini söyledi.

İran Silahlı Kuvvetleri’nin şu ana kadar gösterdiği itidalin, diplomasiye bir şans verme ve ABD’nin İran’ın koşullarını kabul etmesine olanak sağlama amacı taşıdığı söylendi.

Ne olmuştu?

ABD-İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan’da geçici ateşkese varıldı. 11 Nisan’da Pakistan’da kalıcı ateşkes için görüşüldü ancak bir sonuca varılamadı.

İranlı yetkililer, anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD’nin ‘aşırı talepleri’ olduğunu belirtti.

13 Nisan’da ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ‘Trump’ın talimatıyla’ İran limanlarına giren veya çıkan tüm gemilere abluka başlattı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 17 Nisan’da Hürmüz Boğazı’nı tüm ticari gemilerin geçişine açtığını duyurdu. Trump buna karşılık ‘teşekkür’ etse de “Deniz ablukası sürecek” dedi.

İran, bunun üzerine 18 Nisan’da Hürmüz Boğazı’ndan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıkladı.

Trump, 19 Nisan’da Hürmüz Boğazı’nda ABD ablukasını delmeye çalışan İran bayraklı ‘TOUSKA’ gemisini vurduklarını duyurdu.

Aynı gün İran’ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, ABD’nin deniz ablukasını devam ettiği müddetçe Tahran’ın müzakerelerin sonraki turuna katılmayacağını yazdı.

Ardından İran, geçici ateşkesin biteceği 22 Nisan’a kadar ikinci tur müzakerelere katılıp katılmayacağı konusunda sessiz kaldı.

Trump, ateşkesin bitmesine saatler kala, İran yönetiminin ‘bölünmüş’ olduğunu öne sürerek müzakereleri uzattığını duyurdu.

Ertesi gün Axios, Trump’ın İran’a ‘üç ila beş gün tanıdığı’nı öne sürdü.

24 Nisan’da Erakçi’nin Pakistan, Umman ve Rusya turuna çıkacağı duyuruldu, aynı gün Beyaz Saray Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’ın da Pakistan’a gideceğini açıkladı.

Ancak ABD başkanı daha sonra “Onların ‘liderlik kadrosu’ içinde muazzam bir iç çekişme ve kargaşa var” diyerek Witkof ve Kushner’ın ziyaretini iptal ettiğini duyurdu.