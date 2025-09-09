(Kamalı Haber) – Gönyeli’de faaliyet gösteren Nicosia Betting isimli iş yerinde yatırmış olduğu bet kuponlarının kaybetmesi üzerine iptal işlemi yaparak parayı kasaya koymayıp sirkat ettiği gerekçesi ile tutuklanan zanlı Refik Oymak yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Erdem Han olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 29 – 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında huzurda bulunan zanlı Refik Oymak’ın müstahdemi olduğu Gönyeli’de faaliyet gösteren Nicosia Betting isimli iş yerinde çalışmakta olduğu esnada oynamış olduğu toplam 20.000 TL’lik iki adet kuponun kaybetmesine müteakip 2 adet bahis kuponlarını iptal edip konu parayı kasaya yatırmayarak sirkat ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, olayın bilgilerine 5 Eylül 2025 tarihinde getirildiğini ve zanlının tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade verdiğini belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede çalışma izniyle bulunduğunu kaydeden polis, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına, 15 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 2 kefilin 600 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.