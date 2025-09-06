(Kamalı Haber) - Akıncılar bölgesinde şüpheli görülen bir araçta yapılan aramada gümrüksüz 16 adet araç motorunun bulunması üzerine tutuklanan zanlı Yusuf Şöförel mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 5 Eylül 2025 tarihinde saat 14:00 raddelerinde Akıncılar Lefkoşa’da Gaziler olarak bilinen bölgede anayol kenarında şüpheli olarak tespit edilen zanlı Yusuf Şöförel’in kullanımındaki JD 596 plakalı van araçta Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Özel Soruşturma Birimi ekiplerince yapılan aramada, araç içerisinde toplam 16 adet muhtelif marka ve modellerdeki araçlara ait ikinci el araç motorları tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini ve zanlının suç üstü gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının tutuklanmasının akabinde gönüllü ifade verdiğini, vermiş olduğu ifadesinin teyit ve tekzip edileceğini ayrıca meseleye bağlantısı olan suç ortağının olup olmadığının araştırılacağını belirterek ilk etapta zanlının 3gün polis de tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.