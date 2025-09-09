(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen "Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu" suçundan tutuklanan Abdulrahman Mustafa, Alpha Samura, Abdulaziz Jabbıe mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Şefik Karabardak mahkemeye olguları aktardı. Polis, 08.09.2025 tarihinde saat 20:30 raddelerinde Lefkoşa’da Küçük Kaymakli bölgesinde bir marketin park alanı içerisinde Cürümleri Önleme Şubesi'nde görevli bir polis ekibi tarafından şüpheli görülen araçta arama yapıldığını söyledi. Polis, araç içerisinde yapılan aramada sağ ön şoför koltuğu arka cep içerisinde yaklaşık 2 gram hintkeneviri turu uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını ve 3 zanlının suçüstü hali gereği tutuklandıklarını söyledi. Polis, akabinde zanlı Mustafa’nın evinde yapılan aramada yatak odası içerisinde bulunan komodinin çekmecesi içerisinde 3 adet uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarılı vaziyette sigara tespit edilerek emare olarak zapt edildiğimi kaydetti. Polis, diğer iki zanlının da evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz bir şey bulunmadığını belirtti. Polis, zanlıların tasarrufunda tespit edilen uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin nevi ve ağırlığının belirlenmesi maksadıyla Devlet Kimya Laboratuvarına gönderilmesi gerektiğini belirtti. Polis, ayrıca uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin muhafazasında kullanılan folyo kâğıdın PGM Foto Parmak İzi inceleme şubesine gönderileceğini kaydetti. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.