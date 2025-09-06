(Kamalı Haber) – Kermiya’da Metehan Kara Giriş kapısında Narkotik Kaçakcılığı Önleme Müdürlüğüne bağlı bir Polis ekibince gerçeklştirilen aramada bir araçta bulunan 200 adet av fişeği ile ilgili olarak suçüstü tutuklanan zanlı Mustafa Yaslıhan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet İş olayla ilgili bulguları aktardı. İş, 5 Eylül 2025 tarihinde saat 13.00’de Kermiya’da Metehan Kara Giriş kapısında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğüne bağlı bir Polis ekibince Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a AA954C plakalı araç ile giriş yapan zanlı Mustafa Yaslıhan’ın aracında yapılan kontrolde aracın arka koltuk altında 8 paket B&P marka 12 Kalibre toplam 200 adet av tüfeği fişeğini Yetkili Makamdan izin almaksızın İthal ederek, Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufunda bulunduğu tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlının suçüstü hali tutuklanarak, konu fişeklerin emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edileceğini belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.