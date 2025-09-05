(Kamalı Haber)

Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Muhaceret Şubesi'nde yapılan bir kontrolde, Nijerya uyruklu P.S.S ve 2 yaşındaki kızı ülkede yasa dışı olarak ikamet ettikleri ortaya çıktı. P.S.S'nin 1009 gündür kaçak olduğu belirlendi. Tutuklanan zanlı ve 2 yaşındaki kızı deport işlemleri tamamlanana kadar Yıldız Öğrenci yurdunda gözetim altında tutuluyor.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne gelerek ülkesine dönmek istediğini belirterek başvuran Türkmenistan uyruklu Y.K'nin yapılan kontrollerde 430 gündür kaçak olduğu tespit edildi. Gönyeli'de bir apartmandan gelen ses şikâyeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, yasa dışı olarak ikamet eden 6 Bangladeşli erkeği tespit etti. Gözaltına alınanlar arasında en uzun süredir kaçak olan A.M'nin 466 gün, MD.E.H'nin 424 gün, MD.A.A.M'nin 306 gün, MD.M.H.S'nin 155 gün, MD.J.M'nin ve MD.S.M'nin ise 136'şar gün boyunca izinsiz ikamet ettikleri belirlendi.

Yakalanan tüm şahıslar, "KKTC'de ikamet izinsiz bulunmak" suçundan mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede şahadet veren polisler, zanlıların bu süre zarfında herhangi bir suça karışıp karışmadıklarının araştırılacağını ve ihraç işlemlerinin başlatıldığını belirterek soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve zanlıların aynı suçu tekrar işlememesi için 7 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmalarına emir verdi.