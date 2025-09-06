(Kamalı Haber) – Gönyeli’de faaliyet gösteren Nicosia Betting isimli iş yerinde yatırmış olduğu bet kuponlarının kaybetmesi üzerine iptal işlemi yaparak parayı kasaya koymayıp sirkat ettiği gerekçesi ile tutuklanan zanlı Refik Oymak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet İş olayla ilgili bulguları aktardı. İş, 29 – 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında huzurda bulunan zanlı Refik Oymak’ın müstahdemi olduğu Gönyeli’de faaliyet gösteren Nicosia Betting isimli iş yerinde çalışmakta olduğu esnada oynamış olduğu toplam 20.000 TL’lik iki adet kuponun kaybetmesine müteakip 2 adet bahis kuponlarını iptal edip konu parayı kasaya yatırmayarak sirkat ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, olayın bilgilerine 5 Eylül 2025 tarihinde getirildiğini ve zanlının tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade verdiğini vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edileceğini ayrıca geriye dönük zanlının yapmış olduğu işlemlerde inceleme yapılacağını belirterek soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.