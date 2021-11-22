Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Vaka sayılarında tüm dünyadaki artış KKTC'de de görülmeye başladı.
Şimdi vaka sayısı rakamlarından çok hastanelik olan vaka sayısı daha önemli.
Covid hastalarının çok büyük bir bölümü süreci ayakta atlatıyor çünkü...
Burada aşının önemi ve hastalığı ağır geçirenlerin tedavisinde sağlık sistemimizin ne kadar başarılı olduğu asıl mesele.
Sağlık sistemini felç etmemek için bizlere de ciddi görevler düşüyor.
Aşılanma oranındaki artış ve Covid bıkkınlığı halkın genelinde rehavete yol açtı.
Sosyal mesafe diye bir şey kalmadı. Maske takma konusunda da ciddi bir gevşeme yaşanıyor.
Özellikle casino, gece kulubü ve eğlence yerlerinde hayati kurallara uyulmadığı gözlemleniyor.
Pandemi ile yaşamayı öğrenmek istemiyoruz.
Denetimler ise iyice gevşedi...
Bir çok iş yerinde Adapass veya PCR testi sorulmamaya başladı.
Öte yandan testler de en çok Antijen kullanılıyor ve güvenilirliği tartışma konusu.
Bir çok yerde test sonuçları SMS ile ilgili yere iletiliyor ve sahtesini yapmak çok kolay.
Bu sistemin artık değiştirilmesi gerekiyor.
Okullardaki öğretmenlerin bile eski test sonuçlarını yenisiyle değiştirdiği yönünde şikayetler geliyor.
Bunun yanında sağlık üst kurulunun kararları da kendine göre uygulayan var.
Kimi kurul kararlarını hiç ciddiye almıyor kimisi de yetersiz bulup kendince yeni kurallar koyuyor.
Otorite eksikliği ve denetimsizlik sorunumuz olduğu kadar da toplum olarak da kurallara uymama gibi ciddi hatalarımız var.
İpin ucu kaçıyor, zaten ekonomik bir darboğazdan geçiyoruz böyle bir dönemde pandemi yükünü daha da artıracak yanlışlar yapmamalıyız.
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Grip aşısındaki belirsizlik devam ediyor.
Aşıyı temin ettiğimiz Türkiye, yurt dışına ihracat yasağına KKTC'yi de dahil ettiği için ülkede aşı yok.
Türkiye'nin bu kararı gözden kaçmış bir karar olabilir ama bizimkilerin de konuyu gündeme getirmesi gerekiyor.
Ankara'ya grip aşısında yaşanan sıkıntıyı soracak bir Allahın kulu yok mu?
Kimse Anavatanımıza bize niye ihracat yasağı uyguluyorsunuz diye soramayacak mı?
Aşı sadece devlet hastanesi çalışanları için temin edilebiliyor. Özel hastane çalışanlarına bile yok.
Aşı olmak isteyenler Rum tarafında bulabiliyor sadece.
Grip aşısında da Rum'a muhtaç bırakıldık maalesef.
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Yeni Girne hastanesi bir türlü bitirilemiyor.
Geçen sene ihaleye iki firma katıldı ancak iptal edildi.
İptal sebebi katılımın daha fazla olması içindi.
İkinci kez yapılan ihaleden de kazanan firma çekildi.
Konu sürüncemede kaldı...
Hastane için ayrılan bütçede şimdi gözler. Buraya ayrılan paraya ne olacak?
Maaş ödemeleri ve 13. maaş ödemeleri için bu kaynağa göz konmuş olabilir mi?
İnsan sağlığı bu kadar mı değersiz?
Sağlık Bakanlığı be Maliye Bakanlığı'ndan detaylı bir açıklama bekliyoruz.
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Akaryakıt fiyatları dövizde yaşanan artışla birlikte zirve yaptı.
Yeni bir zam daha bekleniyor akaryakıta.
Türkiye fiyatlarının çok daha altında seyreden benzin fiyatları zaman içinde Türkiye fiyatlarını da geride bıraktı.
KKTC toplu taşıması olmayan bir ülke…
Akaryakıt zammı zincirleme birçok üründe zammı tetikliyor.
Zam yapılırken biraz insaflı olunması gerekmiyor mu?
Gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz.
Kriz yönetimi konusunda çok zayıf olduğumuz ortada.
Her hafta akaryakıt fiyatlarına zam yaparak neyi düzeltebileceğinizi sanıyorsunuz.
Bulunduğunuz koltuklara kimi koysanız yapacağı en kolay şey zam yapmak olurdu.
Sizin sıradan insanlardan farkınız ne?
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MESAJ KUTUSU
Sayın Faiz SUCUOĞLU, ekonomik sıkıntılar için yol haritasını belirleyip kurduğunuz özel ekiplerle yakında alınacak önlemleri kamuoyuna açıklayacağını memnuniyetle öğrendik. Zira artık vatandaş ile özel sektörün nefesi tamamen kesilmek üzere.
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Sayın Ali PİLLİ, göreve geldikten kısa bir süre sonra basına servis edilen bazı önemli haberlerin bazı medya kuruluşlarına önceden sızdırıldığı yönünde ihbarlar gelmeye başladı. Muhakkak ki haberiniz bile yoktur ama arkadaşlara talimat verin ki bu yanlış uygulama sadece size zarar verir…
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Sayın Aziz KAYA, Lefke’de defin işlemlerinin yetersizliği yönünde bölge halkından şikayetler gelmeye başladı. İşlemler sadece iki tarafından yürütülmeye çalışılınca zaten verim beklemek de çok doğru olmaz. Bu birime acil takviye yapmanız isteniyor, haberiniz olsun istedik!
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Sayın Mehmet ÇILDIR, genel seçimlerde DP’den Lefkoşa birinci sıradan aday olmanıza parti içinden hayli tepkiler gelmeye başladı. Yeni bir partili olarak ilk seçiminizde daha mütevazi olmanız öneriliyor. Aksi halde parti içi 15 vekil adayının ortak rakibi olarak görüleceksiniz!
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Sayın Suat YELDENER, G.Mağusa bölgesinden partilileriniz aradı bu kez kesinlikle aday olmanız konusunda yakında kampanya başlatacaklarmış. Siyasetten maddi bir çıkarı olmayan ender adaylar arasındasınız düşünmekte yarar görüyoruz!
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Sayın Fuat NAMSOY, şu anki mevcut belediye başkanı UBP rozeti taktıktan sonra manevra yapıp ya bağımsız olarak ya da başka bir partiden belediye adayı olacağınız konuşulmaya başlandı. Seçim ekibini zaten çoktan kurmuşsunuz bile, hayırlara vesile olsun artık…
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Sayın Bertan ZAROĞLU, DP, bazı isteklerinize taviz vermeyince şimdi rotayı UBP’ye çevirdiğiniz ve üst sıralardan kontenjan adaylığı için pazarlık masasına oturduğunuzu duyduk. Yeni bir parti olarak başka bir partiden aday olmanız başlangıç için çok da doğru olmayabilir, bizden uyarması!
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Sayın Mehmet ÇELEBİOĞLU, önümüzdeki genel seçimlerde bu kez Güzelyurt’dan değil de halen ikamet ettiğiniz Girne’den aday olacağınızı duyduk. Umarız stratejik bir hata yapmıyorsunuzdur zira bu sefer kendi bölgenizden şansınız çok daha fazla olduğu konuşuluyordu…
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Sayın Halis ÜRESİN, Girne Hastanesi inşaatının neden iptal edileceğine dair bölge insanlarından sorular gelmeye başladı. İhaleyi alan işletme gerekli cezaları alıp ihaleden men edilecek mi? Buraya harcanacak para şimdi yoksa maaş ödemelerine mi gidecek? Detaylı bir açıklama şart oldu sanki değil mi?
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Sayın Ahmet HAVUTÇU, Ombudsmanlık göreviniz hayırlı ve uğurlu olsun ancak hukuki konusunda bir takım şikayetler olacağını duyduk. Aslında bize göre de asıl yeriniz orası değil tamamen mali makamlardan birisi olmalıydı. Bakalım atamaya itiraz edecek birileri çıkacak mı?
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Sayın Hüseyin KAYIM, UBP’den Girne’den kontenjan adayı olarak milletvekili adayı olacağınızın kesinleştiğini duyduk hayırlı olsun. Ancak bu dönem kontenjan adayları için tehlike hayli büyük, bir değil çok kez düşünmeniz öneriliyor!
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Sayın Sunat ATUN, bu dönem Faiz beyin özellikle de ekonomik konularda en güvendiği isimlerim başında geliyorsunuz. Yoğun bir Türkiye trafiği yaşayacağınız ve ikili ilişkilerde büyük rol oynayacağınız ifade ediliyor. Donanımla bir vekilsiniz başarılı olursanız tüm ülke kazanmış olacak…
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Sayın Emre HACI, minik kızınızın talihsiz bir kaza sonucu yaralandığını üzüntü ile öğrendik. Minik yavruya acil şifalar diliyoruz, bütün dualarımız şu andan ondan yanadır. Allah kimsenin evladına en ufacık bir kaza bela vermesin inşallah…