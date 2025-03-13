(Kamalı Haber)- Afganistanlı bir aileyi TIR dorsesinde Girne Turizm Limanından ülkeye yasa dışı sokan Muharrem Korkmaz, Kadir Mıdık, Hasan Uyar, Muhammet Özmen, Kenan Sarıog, Hasan Başara VE tır şöförü İbrahim Can Atik bugün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mehmet Dağdelen mahkemede olguları aktardı.

Polis, 25.02.2025 tarihinde saat 14:46 raddelerinde Girne'de, Turizm Limanından KKTC'ye kullanımındaki TPE 595 plakalı "MAN" marka tır ile giriş yapan yurt dışında sakin zanlı İbrahim Can Atik, Kenan Sarıog Muharrem Korkmaz, Kadir Mıdık, Hasan Uyar, Hasan Başara ve henüz tespit edilemeyen ancak aleyhlerinde derdest emri temin edilen 2 erkek şahıs ile birlikte konu tırın 2364 R plakalı dorsesi içerisine saklamış oldukları anne, baba ve 4 çocuktan oluşan Afganistanlı ailenin maddi menfaat elde etmek amacıyla KKTC'ye kanunsuz olarak giriş yapmalarını sağlayıp insan kaçakçılığı suçunu işlediklerini söyledi.

Polis, tır ile zanlılara ait toplamda 8 adet cep telefonunu emare alındığını belirtti.

Polis, yapılan geniş çaplı soruşturma ve araştırma neticesinde Atik’in 26.02.2025 tarihinde saat 14:50 raddelerinde kullanımında bulunan TPG 027 plakalı aracı ile 2427 R dorsesinden 7 kişilik konu aileyi olay mahali bölgesinde indirdiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, Atik'in suçunu kabul ettiğini, zanlı Muharrem Korkmaz’ın kendisine bu işi teklif ettiğini, mültecileri bıraktığı yerden fotoğraf çekip, zanlı Kokrmaz’a attığını söylediğini aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek telefonlar ve kamera görüntüleri olduğunu, aranan şahıslar olduğunu kaydeden polis, zanlıların 2 gün daha tutuklu kalmalarını talep eti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlıların 2 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.