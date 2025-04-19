Osman Amca yaptığı açıklamada, “Başbakanımız sahipsiz değildir. Kıbrıs Türk halkı onun yanında durarak yapılan yakışıksız üsluba karşı tavrını açıkça ortaya koymuştur” ifadelerini kullandı. Başbakan Üstel’e yönelik eleştirilerin dozunu aşan ve siyasi nezaket sınırlarını zorlayan bazı söylemlerin toplumda rahatsızlık yarattığını belirten Amca, bu durumun kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

“Sayın Başbakanımız Ünal Üstel’e yöneltilen her türlü saygısızlık, sadece şahsına değil, aynı zamanda onu destekleyen Kıbrıs Türk halkına karşı yapılmış bir saygısızlıktır” diyen Amca, birlik olarak daima devletin ve meşru temsilcilerinin yanında durduklarını belirtti.

Toplumsal birlik ve saygı çağrısı yapan Amca, “Demokratik eleştiri haktır ancak hakaret dili kimseye yakışmaz. Siyasi farklılıklar olabilir ama saygı ve üslup korunmalıdır. Bizler, inşaat sektörünün emekçileri olarak Başbakanımızın yanındayız” şeklinde konuştu.