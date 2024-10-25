Rum basınında bugün yer alan bir haberde “Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi” (OCCRP) tarafından yayımlanan bir rapora göre, göçmenlerle ilgili bir dolandırıcılıktan İngiltere’de hapse atılan Kıbrıslı Rum bir avukatın kariyerini Güney Kıbrıs’ta sürdürdüğü ifade edildi.

Alithia gazetesinde yer alan haberde üçüncü ülkelerden yabancılara vize sağlanması amacıyla belge sahtelemekten suçlu bulunan avukatın, İngiliz hapishanesinden kaçtığı ve Güney Kıbrıs’a döndüğü kaydedildi.

Tüm bunların söz konusu avukatı işini büyütmekten alıkoymadığını kaydeden gazete, avukatın kısa süre önce Güney Kıbrıs’ın diğer iki şehrinde yeni ofisler açmakla ilgili planları olduğunu açıkladığını belirtti.

OCCRP’ye dayanarak Rum Barolar Birliğinin konuyla ilgili faaliyet üstlenmeye hazırlandığını yazan gazete, avukatın mesleği için utanç verici bir tutumdan ötürü yargılandığını ve Kasım’da yapılacak duruşmanın ardından avukatlık lisansını kaybedebileceğini belirtti.

Kıbrıslı Rum avukatın 2005 yılında İngiltere’de 9 yıl hapse mahkûm edildiğini ve yapılan itirazın ardından cezasının azaltıldığını kaydeden gazete, avukatın 2008 yılında izinli olarak çıktığı cezaevine bir daha geri dönmediğini ve Güney Kıbrıs’a gittiğini ekledi.