İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda 25 baz puan düşürerek yüzde 4,75'e indirdi.

BoE'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin açıklamasında, PPK üyelerinin 8'inin politika faizini 25 baz puan düşürmek ve birinin de yüzde 5'te sabit tutmak üzere görüş bildirdiği belirtildi.

Dezenflasyonda devam eden bir gelişme olduğu ifade edilen açıklamada, daha önceki dış şokların ortadan kalktığının gözlendiği ancak yurt içi enflasyonist baskıların daha yavaş azaldığı kaydedildi.

Açıklamada manşet enflasyonun eylülde yıllık bazda yüzde 1,7 olduğu ancak yıl sonuna kadar yüzde 2,5 seviyesine yükselmesinin beklendiği öngörüsü yer aldı.

Hizmet enflasyonunun eylülde yıllık yüzde 4,9 olduğu aktarılan açıklamada, PPK'nin, iş gücü piyasasının tarihsel olarak görece sıkı görünmesine rağmen giderek gevşediğini değerlendirdiği belirtildi.

Açıklamada, para politikasının enflasyonda hedeflenen yüzde 2 seviyesine zamanında ve kalıcı biçimde ulaşmak için ekonomideki kalan enflasyonist baskılara göre yönlendirildiği ifade edilerek, PPK'nin politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4,75'e indirme kararı aldığı bildirildi.

Politika kısıtlamalarının kademeli şekilde kaldırılmasının uygun olduğu kaydedilen açıklamada, ülkede ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 1 ve gelecek yıl yüzde 1,5 olarak öngörüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, ülkede ekonomik büyümenin orta vadede yüzde 0,5 ile zayıf kalmasının beklendiği kaydedildi.

BoE Başkanı Andrew Bailey, karara ilişkin değerlendirmesinde, enflasyonun hedeflenen yüzde 2 seviyesinin hemen altında olduğunu ve böylece bugün politika faizini indirebildiklerini belirterek, "Enflasyonun hedefimize yakın seviyede kalacağından emin olmamız gerekiyor çünkü politika faizini çok hızlı veya çok fazla düşüremeyiz. Ancak ekonomi beklediğimiz gibi ilerlerse, faizin mevcut seviyesinden kademeli şekilde düşmeye başlayacağını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, karar sonrası X hesabından yaptığı paylaşımda, politika faizinde bugünkü indirimin iyi haber olduğunu vurgulayarak, hane halkının karşılaştığı zorlukların boyutlarının farkında olduklarını ve değişim için uzun vadeli kararlar aldıklarını kaydetti.