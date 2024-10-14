İngiltere KTTO’dan yapılan açıklamada, ziyarette Türkiye, İngiltere ve KKTC arasındaki diplomatik, ekonomik ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirildiği kaydedildi.

-Serim

Büyükelçi Yasin Ekrem Serim, Kıbrıs’ta uzun yıllar yaşadığını, Türkiye’de Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Bakanlığı’nda görev yaptığını anımsatarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hizmet vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KKTC'nin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlamak için pek çok projeyi hayata geçirmeye hazır olduklarını belirten Serim, özellikle turizm sektörünün geliştirilmesi, üniversitelerin dünya çapında rekabet gücünün artırılması ve üretime dayalı kalkınmanın öncelikli hedefler arasında olduğunu ifade etti.

Serim, teknoloji alanında e-ticaret ve e-devlet stratejileri hayata geçirilirken, KKTC’de bir teknokent kurulması ve geliştirilmesi projelerine de destek vereceklerini kaydetti.

İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türkleri Kuzey Kıbrıs'a yatırıma davet eden Serim, diasporanın ekonomik ve sosyal alanda ülkeye katkı sunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Büyükelçi Yasin Ekrem Serim, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin KKTC’nin gelişimine destek olarak ülkenin tanınırlığını artıracağını ve uluslararası arenada daha güçlü bir konuma gelmesine katkı sağlayacağını belirtti.

-Yaşarata

Dr. Muhammet Yaşarata da, Büyükelçi Yasin Ekrem Serim’i yeni görevi için kutlayarak, İngiltere'deki Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın faaliyetlerini ve Kıbrıs Türk diasporasının bugüne kadar ulaştığı başarılarını Büyükelçi ile paylaştı.

İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türk toplumunun 300 bini aşkın olduğunu belirten Yaşarata, bu topluluğun İngiltere ekonomisine yılda 7 milyar sterlin değerinde katkı sağladığını kaydetti.

Diasporanın büyüyen ekonomik, politik ve sosyal gücüne dikkat çeken Yaşarata, Kıbrıslı Türklerin seçme haklarının genişletilmesi gerektiği üzerinde de durdu.

Özellikle, İngiltere’de yaşayan KKTC vatandaşlarının KKTC seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip olması gerektiğini ifade eden Yaşarata, bunun sadece bir demokratik hak değil, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs'ın uluslararası arenada güçlenmesi adına da önemli bir adım olacağını söyledi.

Muhammet Yaşarata, Kıbrıs'a seyahat etmek isteyen İngiltere'deki Kıbrıslı Türklerin ve turistlerin, artan uçak bileti fiyatları nedeniyle Larnaka Havalimanı'nı tercih etmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Yaşarata, Ercan Havalimanı'nın kullanımını artırmak için Türkiye'nin desteğiyle Türk Hava Yolları ve özel sektör iş birliğiyle yeni bir hava yolu şirketi kurulması gerektiğini söyledi.

Bu girişim sayesinde, Larnaka'ya olan bağımlılığın azalabileceğini, Ercan Havalimanı'nın uluslararası uçuşlar açısından daha erişilebilir hale geleceğini söyleyen Yaşarata, “Bu anlamlı görüşme, İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türkler, KKTC ve Türkiye arasındaki köklü bağların daha da güçlenmesi yönünde atılan önemli bir adımdır” dedi.