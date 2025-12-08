Baf Havaalanı’ndan İngiltere’ye gitmek isteyen İngiliz uyruklu bir kadının valizlerinde 225 karton kaçak tütün ürünü ele geçirildi.

Politis ve diğer gazeteler, İngiliz uyruklu bir kadının 6 Aralık'ta Baf Havaalanından İngiltere’ye yolculuk yapmak istediğini ancak valizlerinde yapılan aramada çok sayıda kaçak sigara ele geçirilerek, tutuklandığını yazdı.

Habere göre, kadının 3 valizinde toplam 225 karton kaçak sigara ele geçirildi.