Güney Kıbrıs’taki bir camide düzenlenen Kuran kursunda 8 yaşındaki çocuk cinsel istismara uğradı
Baf Havaalanı’ndan İngiltere’ye gitmek isteyen İngiliz uyruklu bir kadının valizlerinde 225 karton kaçak tütün ürünü ele geçirildi.
Politis ve diğer gazeteler, İngiliz uyruklu bir kadının 6 Aralık'ta Baf Havaalanından İngiltere’ye yolculuk yapmak istediğini ancak valizlerinde yapılan aramada çok sayıda kaçak sigara ele geçirilerek, tutuklandığını yazdı.
Habere göre, kadının 3 valizinde toplam 225 karton kaçak sigara ele geçirildi.