Rusya’da cinayete teşebbüs suçundan aranan 36 yaşındaki şahıs, cumartesi akşamı KKTC'den Güney Kıbrıs'a geçiş yaparken Lokmacı Geçiş Kapısı’nda tutuklandı.

Alithia gazetesi, Rum polisinin şahsın seyahat belgelerini kontrolü sırasında, 23 Nisan 2025’te cinayete teşebbüs, yasadışı silah tasarrufu ve patlayıcı madde bulundurma suçlarından kırmızı bültenle arandığını tespit ettiğini ve bahse konu şahsı tutukladığını yazdı.

Haberde, şahsın mahkemeye çıkarılacağı ve Rusya’ya iade edileceği ifade edildi.