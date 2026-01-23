Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, CTP’nin asla vazgeçilmeyecek ilke ve değerleri olduğunu, bu değerler çerçevesinde siyasetini yürütmeye çalıştığını kaydetti.

CTP’den verilen bilgiye göre, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Kanal Sim’de yayınlanan "Serhat İncirli ile Günaydın Kıbrıs" programına konuk olarak CTP’ye karşı yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. İncirli, “Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, tam bir uzlaşı kültürü içerisinde diyaloğa açık olmayı kendimize hedef olarak koyduk.” dedi.

Kutuplaşmanın sadece statükoya fayda sağladığını söyleyen İncirli, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve kurultayın ardından sırada erken seçim olduğunu savundu.

Başbakan Ünal Üstel’in genel seçim için aralık ayını işaret ettiğini ve aralık ayında yerel seçim olması sebebiyle, aynı anda ikisinin de yapılmasının mümkün olmadığını öne süren İncirli, erken seçim tarihi almak üzere mücadelenin süreceğini belirtti.

-“Kararından vazgeçmesi gerektiğini Ünal Üstel’e ilettim”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın sahte diploma aldığı yönünde suçlamalar olduğunu hatırlatan İncirli, “Milletvekiline suç isnadı varsa mutlaka yargılanması gerekir. Biz CTP olarak zamanında dokunulmazlığının kaldırılması için oy kullandık fakat hükümetin oylarıyla kaldırılmadı.” dedi.

Yeşilırmak’ın AP temsilcisi olarak görevlendirilmesinin doğru olmadığını ve bunun toplumda rahatsızlık yarattığını savunan İncirli, kararından vazgeçmesi gerektiğini Ünal Üstel’e ilettiğini kaydetti. İncirli, “Günün sonunda sorumluluk UBP’nin, çünkü onun görevlendirdiği bir milletvekili” şeklinde konuştu.

-“Kıbrıslı Türklerin görmezden gelinmesi, AB Dönem başkanlığı süresinde daha açık hale geldi”

Kıbrıs sorunun çok kapsamlı ve katmanlı olduğunu söyleyen İncirli, Kıbrıs sorunun bölgede değişen jeopolitik durumla daha karmaşık hale geldiğine işaret etti. İncirli, “Bizim arzumuz Kıbrıs sorununu müzakereler yoluyla çözülmesi” dedi.

Bölgesel gelişmelerin göz ardı edilemeyecek kadar önemli etkenler olduğunu vurgulayan İncirli, Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı sırasının Kıbrıs Cumhuriyeti’nde olduğunu, "Hristodulidis’in görkemli açılışlar yaptığını ve etkinlikler vaad" ettiğini hatırlattı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, yapılacaklar arasında Kıbrıs sorunuyla ve Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili bir başlık olmadığını vurgulayarak, "Esas mesele bu yapılan çalışmalarda Kıbrıslı Türklerin nerede olduğu" dedi.

“Kıbrıslı Türklerin dışlanması ve görmezden gelinmesi AB Dönem başkanlığı süresinde daha açık hale geldi.” şeklinde konuşan İncirli, yapılan etkinlik ve temaslarda Kıbrıslı Türklerin de olması, AB’nin Kıbrıslı Türklerle de iş birliği yapmakta daha fazla istekli olması gerektiğini söyledi.

-“CTP statükoyu ortadan kaldıracak olandır”

Ankara temaslarına da değinen Sıla Usar İncirli, Ankara temaslarının başarılı geçtiğini, ziyaretleri kapsamında en çok Ankara’da Kıbrıslı gençlerle bir araya gelmekten etkilendiğini söyledi. İncirli “İnsan, iliklerine kadar değişim gerektiğini hissediyor. Büyük bir tahribat var ve bu en çok gelecek nesilleri etkiliyor” dedi.

Ankara temaslarının son gününde gazeteciler ile bir araya gelindiğini anımsatan İncirli, buluşmanın ardından Kıbrıslı Türklerle, Kıbrıs’ın iç siyasetiyle ilgili çok önemli yazılar yazıldığını, fakat o masada bulunan gazetecilerden birinin ifade edilenleri çarpıttığını söyledi.

Konuyla ilgili gerekli itirazların yapıldığını belirten İncirli, “Bunlar kasten yapılan şeyler. Çünkü şu anda ülkemizde bir statüko var ve bu statükoyu canları pahasına korumak isteyen büyük bir grup var. Biz bunların karşısında olanız ve değişmesini savunuyoruz. CTP statükoyu ortadan kaldıracak olandır” dedi.

Hükümetin de bir parçası olan statükonun sarsıldığının, cumhurbaşkanlığı seçimiyle göründüğünü belirten İncirli, bu hükümetin halka hizmet için değil çıkar gruplarının faydası için "usulsüzlükler" ve "hukuksuzluklar" yaparak var olduğunu iddia etti.

“Bu düzeni sarsacak bir iktidarı kurmak için yola çıktık. Bunun önüne geçebilmek için de sözlerimi çarptırdılar.” diyen İncirli, Cumhurbaşkanlığı seçiminde de iki toplumlu, iki kesimli siyasi eşitliğe dayalı federal çözümü savunanlara saldırıldığını öne sürdü.

CTP’nin bu konudaki duruşunun asla değişmeyeceğini vurgulayan İncirli, Ankara temasları kapsamında görüşülen gazetecilere “Kıbrıs’ta kapsamlı bir çözümün içeriğiyle ne olduğunu, federasyonun Kıbrıslı Türkler için ne anlama geldiğini ve bölge ile Kıbrıs’a nasıl bir fayda sağlayacağını” anlattıklarını kaydetti.

-“Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla iktidara yürüyoruz”

İncirli, CTP’nin iktidara talip olan, iktidarı kuracak ve bunun sorumluluğunu taşıyan siyasal parti olduğunu belirterek, “Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, tam bir uzlaşı kültürü içerisinde diyaloğa açık olmayı kendimize hedef olarak koyduk. CTP’nin kendi ilke ve değerleri vardır ve asla vazgeçmeyiz, bu değerler çerçevesinde de siyasetimizi yürütmeye çalışıyoruz.” dedi.

Kavga devam ettiği sürece Kıbrıs sorununun çözülmeyeceğini; gerçekten adaletli, eşit, özgür, demokratik kendi ayakları üzerinde durabilen bir ülke kurulamayacağını söyleyen İncirli, CTP’nin hedefinin, hem Kıbrıs sorunun çözülmesiyle ilgili gerekli adımları atmak hem de “memlekete her gün zarar veren, tahrip eden bu hükumetin zihniyetinden kurtulmak” olduğunu dile getirdi.

Kadın bir siyasetçi olarak partisiyle gurur duyduğunu vurgulayan İncirli, “CTP eşitliği savunan bir parti ve ne kadar sözünün arkasında olduğunu bir kadın genel başkan seçerek ortaya koydu” dedi. İncirli, cinsiyet ayrımı yapmadan herkesin sorumluluğunu taşıdığını ve partisini en iyi şekilde temsil ettiğini söyledi.

İnsanların ihtiyaç duyduğu hizmeti onlara sunabilecek bir hükümetin kurulması gerektiğini savunan İncirli, bunun için çabaladıklarını ve CTP’yi iktidara taşıyacaklarını belirtti.