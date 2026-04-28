Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, toplumla birlikte hareket ederek, ülkeyi yeniden ayağa kaldıracaklarını, herkesin kendinden bir parça bulacağı, şeffaf ve katılımcı bir yönetim kuracaklarını kaydetti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre İncirli, Kanal Sim’de Meyil Adakul’un konuğu oldu, ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

-“Halk sandığı bekliyor… Seçim tarihi daha fazla geciktirilmemeli”

Hükümetin uzun süredir halktan kopuk bir yönetim sergilediğini söyleyen İncirli, toplumda ciddi bir değişim isteği oluştuğunu ifade etti.

“İnsanlar bize sürekli, ‘sandık ne zaman kurulacak?’ diye soruyor. Halk artık sandığı bekliyor, bu hükümet halktan kopmuş durumda” diyen İncirli, seçim tarihinin daha fazla geciktirilmemesi gerektiğini belirtti.

-“Toplumun tüm kesimleriyle birlikte güçlü ve uygulanabilir bir hükümet programının temelini attık”

Yalnızca eleştiren değil çözüm üreten bir anlayışla hareket ettiklerini belirten İncirli, 14 ana başlıkta gerçekleştirilen çalıştaylara 500’den fazla kişinin katkı koyduğunu ifade etti.

İncirli, “Hangi yasalar değişecek, finansman nasıl sağlanacak, kurumlar nasıl güçlendirilecek, hepsini adım adım planladık” dedi.

Somut ve uygulanabilir bir hükümet programı için bütün paydaşlarla birlikte hareket ettiklerini kaydeden İncirli, “Toplumun tüm kesimleriyle birlikte kapsamlı bir süreç yürüttük ve güçlü, uygulanabilir bir hükümet programının temelini attık” diye konuştu.

-“Mali disiplini sağlayacağız”

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan İncirli, hükümetin mali politikalarını eleştirdi.

Gelir-gider dengesinin sağlanamadığını ve borçlanmanın sürdürülemez boyutlara ulaştığını söyleyen İncirli, “Borçlanarak eski borçların faizini ödemeye çalışıyorlar” dedi.

Sıla Usar İncirli, bu durumun ülkeyi ciddi bir ekonomik krize sürüklediğini ifade etti.

CTP’nin göreve gelmesiyle birlikte mali disiplinin yeniden sağlanması ve borç yönetim planı için adım atılacağını belirten İncirli, “Mali disiplini sağlayacağız. Gelir performansını artıracak ve yapısal dönüşümleri hayata geçirecek bir planla hareket edeceğiz.” dedi.

-“Haziran’da seçime gidilmeli”

Seçim için en doğru tarihin Haziran 2026 olduğunu kaydeden İncirli, bu tarihin bütçe hazırlığı açısından kritik olduğunu kaydetti.

İncirli, “Haziran’da seçim yapılırsa yeni hükümet kurulup, 2027 bütçesi sağlıklı şekilde hazırlanabilir.” dedi.

Eylül veya daha sonraki tarihlerde yapılacak seçimlerin ülkeyi uzun süre kilitleyeceğini ifade eden İncirli, mevcut hükümetin görev süresini uzatma çabalarının sonucu değiştirmeyeceğini söyledi.

-“Yasa gücünde kararnamelerle Meclis devre dışı bırakılıyor”

“420’ye yakın yasa gücünde kararname var. Yasa gücünde kararnamelerle Meclis devre dışı bırakılıyor.” diyen İncirli, bu durumun ciddi bir hukuki ve yönetsel kaosa yol açabileceği uyarısında bulundu.

İncirli, ilgili düzenlemelerin süratle Meclis’e getirilmesi gerektiğini kaydetti.

-“Kıbrıs sorununun çözümü bölgesel istikrar için zorunludur”

Antalya Diplomasi Forumu kapsamında yürütülen temaslara da değinen İncirli, Kıbrıs sorununun çözümünün yalnızca ada için değil bölgesel güvenlik ve istikrar açısından da kritik olduğunu ifade etti.

“Sorunlar kavgayla değil diyalog ve diplomasi yoluyla çözülür” diyen CTP Genel Başkanı İncirli, iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm vizyonunu uluslararası temaslarda net şekilde ortaya koyduklarını belirtti.

-“CTP iktidarında hesap verebilirlik esas olacak”

Kamu yönetimi ve denetim mekanizmalarına da değinen İncirli, kayıt dışılığın ülke ekonomisine ciddi zarar verdiğini ifade etti.

Devletin denetim kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan İncirli, “Kayıt dışılıkla mücadele edeceğiz, denetim mekanizmalarını etkin hale getireceğiz. Kayıt dışılıkla mücadele ve etkin denetim önceliğimiz olacak” dedi.

Kamu kaynaklarının doğru ve şeffaf kullanılmasının sağlanacağını belirten İncirli, CTP iktidarında hesap verebilirliğin esas olacağını kaydetti.

CTP’nin yönetim anlayışına ilişkin mesajlar da veren İncirli, şeffaflık, katılımcılık ve toplumsal uzlaşı vurgusu yaptı.

“Herkesin kendinden bir parça bulacağı, şeffaf ve katılımcı bir yönetim kuracağız” diyen İncirli, toplumla birlikte hareket ederek, ülkeyi yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.

Güven duygusunun yeniden inşa edileceğini belirten İncirli, “Önce bu kötü gidişatı durduracağız, ardından memleketi adım adım ayağa kaldıracağız.” dedi.