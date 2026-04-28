Güzelyurt Belediyesi, 486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’ne katıldı.

Belediye’den verilen bilgiye göre, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, eşi Tijen Özçınar ve Belediye Meclis Üyeleri Osman Kasaboğlu, Buğra Sadık, Mustafa Altun, Veleddin Taşkent ve Hasan Altınmakas’tan oluşan heyet, 24-26 Nisan'da festival kapsamında Manisa'da düzenlenen programlara katıldı.

Manisa Sultan Camii’nde gerçekleştirilen saçım töreniyle sona eren festivalde, caminin kubbe ve minarelerinden yaklaşık 10 ton mesir macunu dağıtıldı.