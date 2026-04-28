Girne Anafartalar Lisesi’nde yapılan kariyer gününde öğrenciler polis ile buluştu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kariyer gününde; Girne Polis Müdürlüğü’nde görevli Müfettiş Muavini Dilara İrdem ile Polis Çavuşu Salahi Adlı öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Birçok meslek grubunun tanıtımının yapıldığı kariyer gününde, polislik mesleğine ilgi duyan öğrencilerin; polisin görevleri, polis kadrosuna alım, eğitim ve çalışma koşulları konusundaki soruları, görevli polis mensupları tarafından cevaplandırıldı.