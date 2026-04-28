Bir haftada trafikte denetlenen 13 bin 561 araç sürücüsünden 2 bin 298’i hakkında yasal işlem yapılırken 219 araç trafikten men edildi, 9 sürücü de tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı 20 Nisan-26 Nisan tarihlerini kapsayan haftalık trafik raporunu yayımladı.

Buna göre, hakkında yasal işlem yapılan 2 bin 298 sürücüden759’ü süratli, 196’sı seyrüsefer ruhsatsız, 82’si muayenesiz, 81’i emniyet kemersiz, 71’i sigortasız veya kapsamı dışında, 47’si alkollü, 24’ü "T" işletme izinsiz, 13’ü sürüş ehliyetsiz, 9’u "B" işletme izinsiz araç kullanmaktan rapor edildi.

Sürücülerden 36’sı araç camına görüşü engelleyici film yapıştırdığı, 19’u tehlikeli sürüş yaptığı için rapor edilirken, 35 sürücünün dikkatsiz olduğu, 9’unun ışık kurallarına uymadığı veya yetersiz ışıkla araç kullandığı, 4’ünün trafik ışıklarına uymadığı ve 670’inin diğer suçlarını işlediği belirlendi.

Sürücülerden 5’i mobil araçla tespit edilen sürat suçlarından, 149’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmaktan ve 94’ü trafik levha ve işaretlerine uymamaktan rapor edildi.