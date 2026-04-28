Ülkede bir haftada meydana gelen 63 kazada 26 kişi yaralandı. Kazalarda 3 milyon 23 bin TL’lik maddi hasar oluştu.

Polis Basın Subaylığı 20 Nisan-26 Nisan tarihlerini kapsayan haftalık trafik raporunu yayımladı.

Buna göre, ülkede 17’si yaralanma, 46’sı hasarla sonuçlanan 63 trafik kazası meydana geldi. 17 kazada 26 kişinin yaralandığı belirtildi.



Kaza sebepleri arasında sürat ilk sırada yer aldı. Kazaların 24’ü sürat, 16’sı dikkatsiz sürüş, 13’ü kavşakta durmama , 6’sı yakın takip ve 4’ü diğer etkenlerden oldu.

Kazaların 24’ü Lefkoşa, 9’u Gazimağusa, 20’si Girne, 6’sı Güzelyurt ve 4’ü İskele’de meydana geldi.