Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, yakında güvensizlik önergesini Cumhuriyet Meclisi'ne sunacaklarını açıkladı.

CTP iktidarında planlı, adil ve liyakatli bir kamu düzeni kurulacağını belirten İncirli, “Biz seçim bildirgesi değil, hükümet programı hazırlıyoruz. Temiz bir sayfa açmak için halkın iradesine başvurulmalı ve en erken zamanda erken seçime gidilmelidir.” dedi.

CTP’den verilen bilgiye göre, Genç TV’de Mustafa Alkan’ın hazırlayıp sunduğu “Er Meydanı” programına konuk olan İncirli, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

-“EKTAM işçileri yalnız değildir, devlet görevini yapmalı”

Konuşmasında, EKTAM işçilerinin direniş çadırını ziyaret ettiğini belirten İncirli, işçilerin günlerdir toplu iş sözleşmesi masası kurulması için mücadele verdiğini ifade etti.

İş güvencesinin iki dudak arasında olamayacağını söyleyen İncirli, sendikalaşmanın anayasal bir hak olduğunun belirtti.

İncirli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı göreve çağırarak, “Devletin görevi işçiyi işverenin insafına bırakmak değil, yasaların uygulanmasını sağlamaktır. Toplu iş sözleşmesi masası derhal kurulmalıdır.” dedi.

Meclis gündemindeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına da değinen İncirli, Başbakanlık Müsteşarı ve Merkezi İhale Komisyonu Başkanı hakkında yürütülen süreçleri hatırlattı.

Ülkede ciddi bir kirlilik ve çürümüşlük oluştuğunu savunan İncirli, “Bu kadar ağır iddialar varken hükümetin hiçbir sorumluluğu yokmuş gibi davranması kabul edilemez.” dedi.

İncirli, dokunulmazlık zırhının arkasına saklanılmaması gerektiğini belirterek, hakkında iddialar bulunan kişilerin yargı sürecinin önünün açılması gerektiğini kaydetti.

Hükümettekilerin koltukta kalmak için onurlarından vazgeçtiğini savunan Sıla Usar İncirli, CTP’nin iktidarında, eşitlik, kardeşli, adil paylaşım, dürüstlük, şeffaflık ilkelerini temel alacaklarını, insanlık onuruna yaraşır bir düzen kuracaklarının sözünü verdi.

-“Güvensizlik önergesini yakında Meclis’e sunacağız”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, UBP içerisinde de bir muhalefet olduğunu da savunarak, erken seçim çağrılarının aslında UBP içindeki milletvekillerine de bir fırsat olduğunu söyledi.

Güvensizlik önergesi hazırlayıp Meclis’e sunacaklarını belirten İncirli, şu ifadeleri kullandı:

“Güvensizlik önergesini hazırlıyoruz ve yakında sunacağız. Partimiz bu konuda kararını verdi ve kararı net. Erken seçim tarihi vererek de UBP’nin itibarını kurtarabilmek için onlara alan açıyoruz. Çünkü Ünal Bey oraya oturdu ve kendi faydasına bir düzen kurdu. Bu demokratik değil ve UBP içinde de demokrasi bunalımı yaşanıyor. UBP’liler de bu durumdan rahatsız.”

-“Anayasa referandumu seçimden kaçmak için kalkan yapılıyor”

Anayasa değişikliği ve referandum tartışmalarına da değinen Sıla Usar İncirli, CTP’nin ilkesel olarak yargı reformuna destek verdiğini ancak mevcut siyasi atmosferin referandum için uygun olmadığını ifade etti.

“Erken seçimden kaçmak için Anayasa referandumunu kalkan haline getirmek büyük bir hatadır.” diyen İncirli, referandumun siyasileştirilmesinin yargıya zarar vereceğini söyledi.

İncirli, önceliğin halkın iradesine başvurmak olduğunu belirtti.

-“CTP’nin sağlıkta temel hedefi planlı ve güvenli tam gün hizmet”

Sağlıkta tam mesai tartışmalarını da değerlendiren İncirli, tam mesainin doğru bir hedef olduğunu ancak bunun hazırlıksız ve diyalogsuz biçimde hayata geçirilemeyeceğini belirtti.

Sağlık hizmetinin ekip işi olduğunu söyleyen İncirli, fiziki koşullar, nöbet ve personel planlaması düzenlenmeden atılan adımların sistemi kilitleyeceğini söyledi.

İncirli, “Hekimlerle çatışarak değil, uzlaşı kültürüyle çözüm üretilmelidir.” dedi.

İncirli, CTP iktidarında bu uygulamanın gerekli ön hazırlıkları ve planları yapılarak olması gerektiği gibi hayata geçirileceğini ifade ederek temel hedefin sağlıkta planlı ve güvenli tam gün hizmet verilmesi olduğunu kaydetti.

Konuşmasında karma oy konusuna da değinen İncirli, ilkesel olarak seçim sisteminde düzenleme yapılabileceğini ancak bunun hükümetin kendi iç hesaplaşmalarına alet edilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Ülkede ekonomik kriz, borçlanma, güvenlik zafiyeti ve kurumsal çöküş yaşandığını savunan İncirli, “Kurumlar hizmet veremez hale geldi. Torpil, liyakatsizlik ve rüşvet iddiaları halkın güvenini sarstı. Bu enkazın temizlenmesi için erken seçim şarttır.” ifadelerini kullandı.

Sıla Usar İncirli, Fiber Optik Protokolü ille ilgili tartışmalar hakkında da konuşarak, protokolün Anayasa'ya aykırı olduğunu ve buna rağmen hükümetin bu konuda ısrarcı olduğunu söyledi.

Protokole karşı CTP’nin duruşunun net olduğunu ifade eden İncirli, gelişen teknolojiyle beraber dijital çağda halka hizmet edecek yüksek hızlı, kesintisiz, güvenilir geniş bant internet gerekliliğine işaret etti.

Fiber altyapı kurgusunun şeffaflık ilkesiyle yeniden yapılması gerektiğini belirten Sıla Usar İncirli, “CTP iktidarında tüm paydaşlarla beraber istişare ederek fiber optik altyapıyı en uygun maliyetle ülkedeki mümkün olan her haneye ulaşacak ve geleceğin iletişim ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yaygınlaştıracağız.” dedi.

İncirli, son olarak hem halkla hem de bütün paydaşlarla bir araya gelerek politikalar hazırladıklarını, bütün komitelerin aralıksız çalıştığını söyledi.

CTP iktidarında planlı, adil ve liyakatli bir kamu düzeni kurulacağını belirten İncirli, CTP'nin bütün projelerini bütçeleriyle beraber ortaya koyacağını ifade ederek, "Biz seçim bildirgesi değil, hükümet programı hazırlıyoruz. Temiz bir sayfa açmak için halkın iradesine başvurulmalı ve en erken zamanda erken seçime gidilmelidir." ifadelerini kullandı.