Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, CTP’nin Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne dair pozisyonun net olduğunu, bunun da siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu ve iki kesimli federasyon olduğunu kaydetti.

İncirli yazılı açıklama yaparak, federasyonun uluslararası hukukla desteklenen yegane gerçekçi çözüm modeli olduğunu belirtti ve federasyonun alternatifinin statükonun devamı ve Kıbrıslı Türklerin bedellerine maruz bırakılması olduğunu söyledi.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, geçen hafta Ankara’daki temaslarının oldukça başarılı geçtiğini belirterek, Türkiye’deki basının ve sivil toplumun Kıbrıs sorununa ve Kıbrıs Türk siyasetine ilgi göstermesinin son derece önemli olduğunu, doğrudan temas ve sağlıklı ilişkiler kurmayı çok önemsediklerini, bunun için çalıştıklarını ifade etti.

“Bizim görevimiz Kıbrıs sorununu, Kıbrıslı Türklerin iradesini ve CTP’nin görüşlerini mümkün olduğunca geniş bir alanda paylaşmak” diyen İncirli, Türkiye Diplomasi Muhabirleri Derneği organizasyonu ile 16 Ocak 2026 tarihinde Ankara’da bir grup gazeteci ile bir araya geldiklerini anımsattı. İncirli, toplantıya Yusuf Kanlı, Yıldız Yazıcıoğlu, Aydınlık’tan Yusuf Tuncer, T-24’ten Buse Söğütlü, Deutsche Welle’den Gülsen Solaker, Cumhuriyet’ten Batu Bozkürk, Haber Global’den Ecem Toplar, Anka Haber Ajansı’ndan Melis Yıldırım, AFP’den Burçin Gerçek ve CTP Dışilişkiler Sekreteri Fikri Toros’un katıldığını aktardı.

İncirli, yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından görüşlerin çok sayıda haberde yer bulduğunu ifade ederek, “Toplantıda birçok başlık yanında Kıbrıs sorunu ile ilgili sorulara da yanıtlar verdik. Federasyon ve iki devletli çözüm tartışmaları temelinde yöneltilen sorulara verdiğimiz yanıtlarda CTP’nin görüşlerini ve pozisyonunu, son derece açık ve net bir şekilde ifade ettik.” dedi.

-“İfadelerimizin Türkiye’deki bazı yayın organlarında özünden koparılarak farklı anlamlara çekildiğini üzülerek takip ettim”

İncirli, “Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne dair CTP’nin görüşü gayet iyi bilindiği üzere siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu ve iki kesimli federasyondur. Buna rağmen ifadelerimizin Türkiye’deki bazı yayın organlarında özünden koparılarak farklı anlamlara çekildiğini üzülerek takip ettim. Kıbrıs sorununa bizler kadar hakim olmayan kişilerin, açıklamalarımızı kendi amaçlarına hizmet edecek şekle dönüştürmeleri ve hatalı yorumlara vesile olmaları gerçekle bağdaşmamanın yanı sıra kabul edilebilir değildir.” ifadelerini kullandı.

İncirli, çözüme şüphe ile bakan bazı çevrelerin federasyon kelimesini içeriğinden bağımsız olarak ‘’toksik’’ bir ifadeye büründürmeye çalışmalarının yeni bir şey olmadığını da kaydetti. Geçen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de çok benzer durumlarla karşılaşıldığını kaydeden İncirli, bu durumla mücadele etmenin en önemli yollarından birinin federasyonun içeriğini doğru şekilde anlatmak ve çözüm vizyonunu güçlü şekilde ortaya koymak olduğunun altını çizdi.

-“Federasyon kavramı üzerinden yürütülen ve bilinçli biçimde itibarsızlaştırma içeren tartışma zemini doğru ve sağlıklı değil”

Ankara’daki toplantıda federasyon kavramı üzerinden yürütülen ve bilinçli biçimde itibarsızlaştırma içeren tartışma zemininin doğru ve sağlıklı olmadığını özellikle vurguladığını dile getien İncirli, "Esas olan, Kıbrıs özelinde federasyonun temel bileşenlerinin siyasi eşitlik, iki toplumluluk ve iki bölgelilik olduğudur. Bu da uluslararası hukukla desteklenen yegane gerçekçi çözüm modelidir. Bunun alternatifi de statükonun devamı ve Kıbrıslı Türklerin bedellerine maruz bırakılmasıdır.” şeklinde konuştu. İncirli, CTP’nin Kıbrıs sorunu konusundaki görüşlerinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da açık, tutarlı ve net olmaya devam edeceğinin altını çizdi.