Dernekten verilen bilgiye göre, dün Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu Etkinlik Merkezi’nde yer alan annelere yönelik etkinliğe yaklaşık 30 kişi katıldı.

Prof. Dr. Fatma Eker ve Doç. Dr. Mustafa Kale tarafından verilen eğitimde bağımlılığın tanımı, türleri, aile içi iletişimin önemi ve bağımlılıkla mücadele konularında bilgilendirme yapıldı.

Eğitime Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürü Ali Birsen, Kıbrıs Türk Anne ve Çocuk Sağlığı Derneği Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mine Hızel Bahçeci ile yönetim kurulu üyesi Yrd. Doç. Dr. Nazife Hürer de katıldı.

Eğitim sonunda annelerin görüş ve talepleri alınarak bir sonraki program için yeni konu başlıkları belirlendi.