(Kamalı Haber)- Girne Turizm Limanından KKTC’ye giriş yaparken, çantasında ilaç ve eczacılık yasasına aykırı cinsel gücü artırıcı jel ile gümrüğe beyan edilmemiş elektronik sigara bulunarak tutuklanan Resul Aslan mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Özgür Kök mahkemeye olguları aktardı. Polis, 16.05.2025 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından Girne Turizm Limanından KKTC’ye giriş yapan Resul Aslan’ın tasarrufundaki çantası içerisinde yapılan aramada 7 Kutu Kamagra marka cinsel gücü artırıcı jel ve 7 adet Vozol marka elektronik sigara tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, gerekli araştırmaların yapıldığını, ifadelerin alındığını belirerek, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirtti. Polis, zanlının davalarında hazır olması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-vücut yapmasına, 20 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 1 kefilin 200 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi.