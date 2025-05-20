(Kamalı Haber)- Girne’de meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Emmanuel Onyebuchi Emedo ve Chukwualuka Henry Umenyi mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Adnan Kardeşler mahkemeye olguları aktardı. Polis,08.05.2025 tarihinde 21:40-22:10 saatleri arasında Girne’de Emmanuel Onyebuchi Emedo ve Chukwualuka Henry Umenyı’nin kalmakta olduğu Şht. Süleyman Çamlıgil Sokaktaki ikametgahta yapılan aramada 10 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1 adet MDMA türü uyuşturucu içerdiğine inanılan mavi ve yeşil renkli hap ve 2 adet LSD türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan pul ve 5 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların suçüstü tutuklandığını, iki zanlıyla aynı evde yaşayan C.İ.N.’nin ise aradığını açıkladı. Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlıların 75 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.