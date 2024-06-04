Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa‘daki bir ortaokulda öğretmen olarak görev yapan ,15 ile 16 yaşındaki iki kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan 34 yaşındaki Mustafa Yağcıoğlu bugün Girne Kaza Mahkemesi‘ne çıkarıldı. “Cinsel Taciz” ve “Elektronik Haberleşme Yasası’nı İhlal” suçlamalarıyla 3 gündür tutuklu olan zanlı bugün teminat duruşmasına çıkarıldı.

Mahkemede olguları anlatan polis, zanlının telefonunda yapılan incelemede eski öğrencilerinden 15 yaşındaki B.B ile cinsel içerikli yazışmaların bulunduğunu belirtti. Zanlının, öğrencisiyle olan konuşmasında konunun cinselliğe gelmesine engel olmadığının saptandığını söyleyen polis, “Anal pircing nasıl olur bilmiyorum ama…” şeklinde yazışmalar bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının ayrıca, özel ders verdiği 16 yaşındaki kız öğrenci ile aralarında geçen mesajlaşmalarda da “tanga, sütyen, popo” gibi kelimelerin de geçtiğini, “Tanga giyer misin?” gibi cinsel içerikli sorular ve konuşmalar yaptığını kaydetti. Zanlının öğrencilere herhangi bir fiziksel teması veya fiziksel tacizi bulunmadığını belirten polis, iki gönüllü iki ifade suçunu kabul ettiğini aktardı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından açığa alınacağını belirterek, teminat talep etti. Zanlının avukatı ise müvekkilinin gönüllü değil psikolojik baskı altında ve çok yorgun olduğu bir saatte ifadesinin alındığını savundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının, 200 bin TL nakit teminat, 2 milyon TL şahsi kefalet ve KKTC vatandaşı iki kişinin 1’er milyon TL kefalet imzalaması, haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.