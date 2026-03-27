(Kamalı Haber)- Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde ağır yaralama, vahim zarar, darp, yaralama, kanunsuz bıçak taşıma suçlarından yargılanan Ahmet Şadi Akdönül 6 yıl hapse mahkum edildi. Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan mahkeme heyetinin verdiği kararı Yargıç Barkın okudu.

Yargıç, sanığın 3 Ocak 2024 tarihinde Gemikonağı’nda evden çıkarmak istedikleri gerekçesiyle kavga ettiği Orhan Eraslan’ı sırtından bir kez, İdris Oral’ı göğüs bölgesinden iki kez, sırtından bir kez ve muhtelif yerlerine 3 kez bıçakladığını söyledi. Sanığın ola tarihinde 16 yaşında olduğunu, Mersin’den ailesiyle birlikte çalışmak için ülkeye geldiğini belirten yargıç, işe girdikleri yerine lojmanında kalmaya başladıklarını belirtti. Yargıç, sanığın babasının, annesinin ve kendisinin işe gitmemesi üzerine işverenle telefonda tartıştıklarını, iş verenin de onları lojmandan çıkarmaya karar verdiğini kaydetti. Yargıç, İdris Oral, Hasan Oral ve Orhan Eraslan’ın lojmana giderek, çıkmalarını istemesi üzerine kavga çıktığını, evin önünde çıkan kavga esnasında sanığın üzerinde sakladığı bıçakla yaralama fiilini gerçekleştirdiğini kaydetti.

Yargıç, sanığın tutuklandıktan sonra ifadesinde ailesini korumak için bu suçu işlediğini, annesini yerde görünce dayanamadığını söylediğini, olay yerini net olarak gösteren kamera görüntülerinde sanığın annesinin kavga esnasında yere düştüğünün görüldüğünü kaydetti. Yargıç, olayın ardından sanığın işverenine başkasını suç işlemeye tahrik ve teşvik, sanığın babasını arayıp, küfür ettiği için elektronik haberleşme yasasına aykırı hareket suçlarından dosya tazmin edildiğini kaydetti. Yargıç, sanığın ailesine giderek, evden çıkmalarını söyleyen 3 kişi hakkında da kavga suçundan dosya tazmin edildiğini aktardı. Yargıç, ayrıca sanığın babasına da işverenle telefonda karşılıklı küfürleşmeden dolayı dava getirildiğini belirtti.

Sanığı yargılandığı davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini açıklayın yargıç, ağır yaralama suçunun ömür boyu hapis öngören ağır ve ciddi suçlardan olduğunu belirtti. Yargıç,” Bununla birlikte, vücut bütünlüğüne haksızca saldırı teşkil eden yaralama, vahim zarar, ciddi darp ve hatta darp suçları ile ilgili olarak Yüksek Mahkeme son dönemlerdeki kararlarında, artan suç oranını ve bu suç türünün yaygınlaşmakta olduğu ve önlenmesi gerektiğini belirterek, suçun niteliğini ciddiyetini dikkate alınarak bu şekilde suç işleyenlere karşı amme menfaatinin korunması prensibini öne çıkararak ciddi cezalar verilmesi belirtmektedir”dedi.

Yargıç Barkın kararına şöyle devam etti:

“ Sanığın bıçakla yaraladığı kişilerden İdris Oral’ın akciğerinde sönme, göğüs bölgesinde kanama olup hasta göğüs cerrahisi servisine yatırılmıştır. Sanığın bir bıçak darbesi ile yaraladığı Eraslan ise sol arka kürek kemiği altında yaklaşık 5 cm uzunluk ve 1 cm genişliğinde yaralanma meydana gelmiş akciğerler ile göğüs duvarı arasındaki boşlukta kan birikmesi sebebiyle tedavi uygulanmış ve cerrahi servisine yatırılmıştır. Oral ve Erslan’ın aldıkları bıçak darbesine bağlı yaralanmalar suçun ciddiyetini gözler önüne sermektedir. Bunu sanık aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdik.”

Yargıç, Sanığın eylemlerinin oldukça vahim olduğunu, iki kişiyi bıçakla yaralamış olmasının oldukça vahim olduğunu belirtti. Yargıç, olay tarihinde sanığın annesinin ve babasının anjiyo geçirdiğini ve sanığın ailesinin tek çocuğu olarak ailesi için endişe duyduğunu ve kavga sırasında babasına yönelik darp sırasında annesinin araya girmesi ve annesinin yere düşmesi ile bu suçları tahrik altında işlediğinin ortada olduğunu, bu hususu sanık lehine değerlendirdiklerini kaydetti. Yargıç, ancak tahrik altında işlenmiş olsa dahi bu şekilde bıçak kullanılarak adam yaralamanın hoşgörü ile bakılamayacak suçlar olduğunu belirtti. Yargıç, “Sanığın daha hiçbir kavga başlamadan eşofmanının içine bıçağı alıp saklaması ve bu şekilde bıçakla müştekilerin yanına gitmesi de oldukça vahim bir durumdur. Sanığın eylemi, tahrik kabul ettiğimiz müştekilerin eylemlerine oranla oldukça ağırdır. Suçun işleniş şeklinin oldukça ağır olduğu kanaatindeyiz”dedi.

Yargıç Barkın şunları söyledi: “Şiddet içeren hiçbir suça hoşgörü ile bakmamız, bireylere şiddet bulunulmasını fiilinde kabul değildir. Bunlar, insan hayatını tehlikeye koyan, hiçe sayan ve etmemiz mümkün insan yaşamına müdahalede bulunan vahim eylemlerdir. Bu tip olaylarda Sanığın açtığı yaralanmaların kişileri ölüme dahi götürebileceği gerçeği ışığında başkalarının hayat ve sağlığına karşı tehlike yönelten bu tür suçları mahkemelerin de hafife alması düşünülemez. Mahkemeler işlenen suçların ağırlığı ile orantılı olarak toplum bireylerini şiddet içeren suçlardan, toplum bireyleri arasında tedirginlik yaratan suçlardan koruyan cezalar vererek, toplumun hukuka ve adalete olan saygı ve güvenini sağlamak ve korumakla yükümlüdür.”

Yargıç, sanığın kişisel durumu ve lehine olabilecek faktörlerin ceza takdirinde göz önünde bulundurulmakla beraber burada ikinci derecede önem arz ettiğini kaydetti. Yargıç, “Bu tür suçları işlemeye meyilli ibret verici cezaların kişileri caydırmak için etkin verilmesi kaçınılmazdır. Bu tür yaralama suçlarında kamu yararının ön planda tutulması ve ağır basması, caydırıcı cezalar verilmesi gerekmektedir. Sanığın lehine ve aleyhine olduğu kabul edilen faktörler ile sosyal tahkikat raporunu, sanığın yaşını ve psikolojik durumunu dikkate alındıktan sonra, işlemiş olduğu suçun vahameti ile orantılı olacak şekilde uzun süreli hapis cezası vermeyi uygun bulduklarını söyledi.

Yargıç Barkın, tüm olgular bir bütün değerlendirildikten sonra sanığı 6 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.