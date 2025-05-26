Girne’de dün akşam 21.00 sıralarında Mercan Sokak’ta, Damla Uçar (K-30) 219 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VN 996 plakalı salon araçla kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıktı.

Uçar, yol kenarında park halinde bulunan Mehmet Kasım Batuk (E-61) sorumluluğundaki KU 290 plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarptı ve çarpmanın etkisiyle ters dönen VN 996 plakalı araç, yol içerisinde tavanı üzerine durdu.

Polis açıklamasında, kaza sonucu VN 996 plakalı araç sürücüsü Damla Uçar’ın, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde kendi isteği ile taburcu olmasına müteakip tutuklandığı kaydedildi.

-Gazimağusa’da dur levhasına uymayan sürücü kazaya sebep oldu

Gazimağusa’da dün gece 00.05’te Celil Hüseyin Sokak’ta, İbrahim Görkem Güvener (E-31) yönetimindeki GE 160 plakalı araçla güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Talat Cafer Sokak kavşağına geldiğinde, “Dur” levhasına uymayıp anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden anayola giriş yapması sonucu, o esnada Talat Cafer sokak üzerinde batı istikametine doğru seyreden Ahmad Aman (E-22) yönetimindeki SR 293 plakalı motosiklete çarptı.

Polis açıklamasına göre, kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmad Aman, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sağ ayağında kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.