08.05.2026 tarihinde, saat 19.00 sıralarında, Arapköy’de Atatürk Caddesi üzerinde, Şükran Gülçin KAVAKLI (K-32) yönetimindeki RU 741 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından dışarayı çıkmış ve yaklaşık 4 metre derinlikteki toprak alana düştükten sonra takla atıp tavanı üzerinde durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Şükran Gülçin KAVAKLI ile araçta yolcu olarak bulunan SOFİA KAVAKLI (Ç-2), kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilkyardım tedavilerinin ardından müşahede altına alınırken, araçtaki diğer yolcu Hayriye EZDAR (K-58) ise sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, yapılan tedavisinin ardından Nöroşirürji Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

09.05.2026 tarihinde, saat 06.30 sıralarında, Girne’de Turgut Tahsin Sokak üzerinde, Derya CAN (K-29) 145 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki AA 739 V plakalı salon araç ile güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Ziya Rızkı Cadesine giriş yapması sonucu, o esnada aynı cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden Mesut ATACA (E-50) yönetimindeki RK 756 plakalı aracın sağ yan kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle ileri doğru savrulan RK 756 plakalı araç ise, yolun solunda bulunan demir trafik konilerine de çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

AA 739 V plakalı araç sürücüsü Derya CAN, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.