Ülkede faaliyet gösteren dernek, kurum, kuruluş, sendika ve siyasi parti temsilcileri Anneler Günü’nü yayımladıkları mesajlarla kutladı.

-Serdaroğlu

Hür-İş Federasyonu ve Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu Anneler Günü mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yaşamımız boyunca karşılıksız sevgiyle bizleri türlü fedakârlıklar ve emeklerle büyüten annelerimiz, dünyadaki en değerli varlıklarımızdır. Bizleri yaşamın zorlu sınavlarına hazırlayan, özgüvenli ve kararlı bireyler olarak yetişmemizde büyük emek sarf eden annelerimizle geçirdiğimiz her günün değerini bilmeli; onlara gösterdiğimiz sevgi ve kıymeti yalnızca bir günle sınırlamamalı, yaşamımızın her anında hatırlamalıyız. Varlıklarıyla hayatımıza anlam katan tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, kendilerini saygı ve hürmetle selamlıyorum.

Ayrıca emek mücadelesinde ön saflarda yer alan tüm emekçi annelerimizin de gününü selamlıyorum. Bugün mücadelemiz her anlamda bu denli güçlüyse, bunda annelerimizin mücadele alanlarında gösterdiği direnç ve kararlılığın büyük payı vardır. Bu vesileyle üye annelerimizin de Anneler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, mücadelemizi birlikte sürdürmeye devam edeceğimizi vurgulamak istiyorum.”

-Bebek

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında annelerin toplumdaki yeri, fedakârlıkları ve önemine dikkat çekti.

Başkan Bebek mesajında, annelerin değerini ve onlara duyulan sevgi ile saygıyı kelimelerle ifade etmenin güç olduğunu belirterek, annelerin özveri ve şefkatinin insan yaşamındaki belirleyici rolüne vurgu yaptı. Bebek, annelerin yol gösterici bir ışık olduğunu ifade ederek, onlara duyulan minnetin ne kadar dile getirilse de yetersiz kalacağını kaydetti.

-Kasım

Geçitkale Belediye Başkanı Halil Kasım, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, tüm annelerin bu özel gününü kutladı.

Başkan Halil Kasım mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bizlere hayatı öğreten, yaşamımızın her anında sabırla, sevgiyle ve fedakârlıkla yanımızda olan tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Varlıklarıyla hayatımıza anlam katan tüm annelere sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Başta beldemizin kıymetli anneleri olmak üzere, belediye emekçilerimiz arasındaki annelerin ve ülkemize değer katan tüm annelerin Anneler Günü’nü yürekten kutluyorum.”