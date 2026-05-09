08.05.2026 tarihinde, saat 12.30 sıralarında, Gazimağusa’da bir araç park yerinde, Özel Soruşturma Şube Amirliği Ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen E.S.(E-52)’nin kullanımındaki araçta ve üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara tespit edilerek emare olarak alınmıştır.

Akabinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından, E.S.’nin Girne’de kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

08.05.2026 tarihinde, saat 19.00 sıralarında, İskele’de bir sitesi içerisindeki araç park yerinde, İskele Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen T.S.(E-21)’nin kullanımındaki araçta ve üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.