Lefkoşa Ortaköy’de dün bir apartman dairesinin giriş kapısı açılarak içeriye girildi ve yatak odasındaki dolapta muhafaza edilen 29 bin sterlin, 9 bin 600 euro ve 6 bin 500 ABD doları çalındı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, zanlı olarak görülen E.D (K-56) tespit edilerek tutuklandı.

-İkamet izinsiz 5 kişi tutuklandı

Kaçak yaşamla mücadele çerçevesinde polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde ikamet izinsiz 5 kişi tutuklandı.

-Kumarhaneye girmesi yasak 12 kişiye para cezası ve yasal işlem

Ülke genelinde faaliyet gösteren kumarhanelerde dün polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, kumarhaneye girmesi yasak 12 kişi tespit edildi. Bahse konu şahıslara idari para cezası kesilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Kavga eden şahıslara suçüstü…

Girne’de Şehit Orhan Durusoy Sokak’ta, bu sabah saat 05.00 sıralarında, aralarında yaşanan tartışma sonucu, 69 miligram alkollü içki tesiri altındaki M.Y (E-26) ile 163 miligram alkollü içki tesiri altındaki M.D.U (E-26) birbirlerine vurarak kavga edip, yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Bahse konu şahıslar suçüstü tutuklandı.

-Mekân kapatma saatine uymayan işletme sahibine yasal işlem…

Girne bölgesinde faaliyet gösteren eğlence mekanlarına yönelik Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından dün gece yapılan denetimlerde bir eğlence mekanının işletme kapatma saatine uymayarak faaliyette olduğu tespit edildi.

Bahse konu eğlence mekânı işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.