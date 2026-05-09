08.05.2026 tarihinde, saat 20.30 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren bir kumarhanede müşteri olarak bulunan Sevgi ÇEK (K-64) aniden rahatsızlanması üzerine, ambulans ile kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmamıştır.

Yapılan otopsisinde ise, ölüm sebebinin “Kalp damar hastalığı ve kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

09.05.2026 tarihinde, saat 05.30 sıralarında, Altınova’da sakin Celil GÜLER (E-66), göğüs ağrısı şikayeti ile geldiği İskele Sağlık Merkezi’nde yaplan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.