Yeşilırmak Yedidalga Üreticiler Birliği tarafından düzenlenen 15. Geleneksel Yeşilırmak Çilek Festivali bugün düzenlenen törenle başladı.

Lefke Belediyesi ve Lefke Avrupa Üniversitesi’nin katkılarıyla, Yeşilırmak köy meydanında gerçekleştirilen festival, yarın da devam edecek.

Festival, köy girişinden başlayıp festival alanına kadar süren kortejle başladı. Ardından köy meydanında açılış töreni düzenlendi. Açılış töreninde Başbsakan Ünal Üstel, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve Yeşilırmak Yedidalga Üreticiler Birliği Başkanı Cavit Atalar birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından dans gösterileriyle devam eden festival kapsamında yarın müzik dinletileri, doğa yürüyüşleri ve yarışmalar yer alacak.

Festivalde ayrıca kurulan stantlarda çeşitli yiyecek içecek ve el işi ürünlerin satışı yapılıyor.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel konuşmasında ‘üretmeyen toplumlar yok olmaya mahkumdur’ sözünden hareketle Yeşilırmak köyünün 1950lerden 1974 barış harekatına kadar üretimle ayakta durduğunu kaydetti. Üstel, Yeşilırmak köyünün zor mücadele yıllarını yine üreterek aştığını belirtti.

Yeşilırmak köyünün milli mücadele yıllarında büyük rol oynayan, TMT’nin şahlandığı köylerden olduğunu kaydeden Üstel, Yeşilırmaklıların Kıbrıs Türk halkının milli mücadelesine katkılarıyla gurur duyduklarını söyledi.

Yeşilırmak halkının çilek üretiminde bir isim yaptığına işaret eden Üstel, bu çerçevede düzenlenen çilek festivalinin de 1974 öncesinden başlayıp bugünlere geldiğine vurgu yaptı.

Üstel, üreten kesimlere gerekli desteği sağladıklarını ve sağlamaya devam edeceklerini de belirtti.

-İncirli

Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli de Yeşilırmaklıların çalışkan, üretken, inatçı, tuttuğunu koparan, ülkelerini seven, cesur insanlar olduğunu ve memleketlerine üreterek sahip çıktıklarını vurguladı.

İncirli, festivalle köy kültürünün ve Kıbrıs Türk kimliğinin gelecek nesillere taşındığını kaydetti.

-Kaya

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da Yeşilırmak köyünün üretimle var olduğunun altını çizerek, köyde yaşanan ve çözüm bekleyen bazı sorunların aşılmasıyla üretimin daha da gelişebileceğini kaydetti.

-Atalar

Yeşilırmak Yedidalga Üreticiler Birliği Başkanı Cavit Atalar Yeşilırmak çilek festivalinin tarihi önemine dikkat çekerek, bu tip festivallerin değerinin bilinmesi, bu konularda daha çok çalışmalar yapılmasının önemli olduğunu söyledi.