Mevlevi'de dere yatağı ile Taşkent-Güngör arasında bulunan bir arazide çıkan yangınlar zarara yol açtı.

Polisten verilen bilgiye göre, Mevlevi’de bugün dere yatağının kenarında çıkan yangında, toplam 12 adet narenciye ağacı, rulo balya, 7 adet sulama borusu ile kuru otlar yandı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

- Zeytin ve alıç ağaçları yandı

Taşkent-Güngör arasında bulunan bir arazide, dün meydana gelen yangında ise yaklaşık 20 dönümlük alan içerisindeki kuru otlar, toplam 65 adet zeytin ile 10 adet alıç ağaçları yandı.

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Yangın, polis, itfaiye, Orman Dairesi ve Sivil Savunma ekiplerinin ortak müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınlarla ilgili soruşturma sürüyor.