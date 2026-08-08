Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Erenköy’de verilen mücadelenin; Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne, kimliğine ve vatanına sahip çıkma iradesinin en güçlü göstergelerinden biri olduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanı Dinçyürek, Erenköy Direnişi’nin 62. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dinçyürek, Erenköy Direnişi’nin, Kıbrıs Türk halkının anavatan Türkiye ile olan tarihi ve güçlü bağlarının, bu topraklarda var olma ve geleceğe güvenle yürüme kararlılığının önemli bir simgesi olduğunu belirtti.

Yıllar önce eğitimlerini yarıda bırakarak vatan savunmasına koşan üniversite öğrencileri ile Erenköy halkı ve mücahitlerin, büyük bir inanç ve fedakârlıkla tek yürek olduğunu ifade eden Dinçyürek, bu mücadelenin Kıbrıs Türkü’nün varoluş tarihinde unutulmaz bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Dinçyürek, Erenköy’de vatan topraklarını savunmak uğruna mücadele eden gençlerin cesaretinin, azminin ve kararlılığının gelecek nesillere de örnek olmaya devam edeceğini belirterek, Erenköy Direnişi’nin Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesinin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı.

Dinçyürek, Erenköy şehitleri başta olmak üzere Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel ve tüm şehitleri rahmet ve minnetle anarken, gazilere sağlık ve esenlik diledi.