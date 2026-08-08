Demokrat Parti Genel Sekreteri ve Girne Milletvekili Serhat Akpınar, Erenköy’ün bir direnişin, yok edilmek istenen bir halkın “Ben buradayım ve var olmaya devam edeceğim” dediği yer olduğunu vurguladı.

Akpınar 8 Ağustos Şanlı Erenköy Direnişi’nin yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Bugün üzerinde özgürce yaşadığımız bu topraklarda başımız dik yürüyebiliyor, bayrağımızı gururla dalgalandırabiliyor ve devletimize sahip çıkabiliyorsak, bunun temelinde Erenköy’ün karanlık sığınaklarında, mevzilerinde, kıyılarında ve semalarında yazılan o destanın da büyük bir payı vardır.” dedi.

Özgürlüğün Kıbrıs Türk halkına miras kalmadığını; bedelinin canla ödendiğini ifade eden Akpınar mesajında şunları kaydetti:

“Erenköy Direnişi’nin 62. yıl dönümünde, o karanlık sığınaklarda umudu yaşatanları, denizi aşarak kardeşlerinin yardımına koşan üniversiteli gençlerimizi ve mücahitlerimizi, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve Kıbrıs semalarında şehadete yürüyen Hava Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i rahmet, minnet ve dualarla anıyorum.

Hayatta olan kahraman gazilerimize sonsuz saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

Esaret altında maruz kaldığı ağır işkenceler sonucunda şehit edilen Cengiz Topel, Türk havacılık tarihinin ve Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin de unutulmaz kahramanlarından biri oldu.

Onun Kıbrıs semalarındaki son uçuşu, Anavatan Türkiye ile Kıbrıs Türk halkı arasındaki bağın gerektiğinde canla ve kanla nasıl savunulduğunun tarihe kazınmış simgelerinden biridir.

Cengiz Topel’i unutmadık. Erenköy şehitlerini unutmadık. O gün Kıbrıs Türk halkının yanında duranları unutmadık. Unutmadık. Unutturmayacağız.

8 Ağustos Erenköy Direnişi’nin 62. yılı kutlu, aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun.”