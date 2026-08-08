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Ülkeye Turist olarak gelen Alkollü, Ehliyetsiz ve süratli trafik canavarı Y.A. neden olduğu kaza sonucunda Turan Obalı’nın ölümüne sebep olması üzerine tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Trafik Şube’de görevli polis çavuşu Ali Kırhan olayla ilgili bulguları aktardı. Kırhan, 7 Ağustos 2026 tarihinde, saat 06.45 sıralarında, Girne - Güzelyurt Anayolu’nun 23-24’üncü kilometreleri arasında, Alkollü, Ehliyetsiz ve süratli bir şekilde ilerleyen zanlı Y.A.’nın yönetimindeki ZZV 648 plakalı salon araç ile Çamlıbel istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Turan Obalı yönetimindeki FJ 868 salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını mahkemeye aktardı.

Kazada Turan Obalı hayatını kaybetti

Polis kaza sonucu yaralanan ZZV 648 plakalı araç sürücüsü Y.A. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan M.A.G., Y.G. ve S.D. kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiklerini söyledi. Polis, Kazada FJ 868 plakalı araç sürücüsü Turan Obalı’nın ise kazanın etkisi ile aldığı yaralara dayanamayarak olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirtti.

167 miligram alkollü, ehliyetsiz ve aşırı süratli olduğu tespit edildi

Polis olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında araç sürücüsü zanlı Y.A.’nın yapılan alkol kontrolünde 167 miligram alkollü içki tesiri altında bulunduğu, TC ve KKTC’de sürüş ehliyetinin bulunmadığı ve aşırı süratli olduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Uyuşturucu testi sonucu bekleniyor

Zanlı Y.A.’dan ayrıca uyuşturucu madde testi yapılması amacıyla kan örneği alındığı belirten Polis çavuşu, söz konusu testin sonucunun henüz ulaşmadığını ve uyuşturucu raporunun beklendiğini mahkemeye aktardı. Kırhan, test sonucunun soruşturmanın ilerleyen aşamasında önemli bir delil olması beklendiğini, kazanın oluş şekline ilişkin soruşturma kapsamında görgü tanığının da bulunarak bu kişinin ifadesinin alındığını ve tanık ifadesinin, kazanın nasıl meydana geldiğinin aydınlatılması açısından soruşturma dosyasına dahil edildiği belirtti.

Savcı yasal tadilata dikkat çekti

Polis şahadeti üzerine söz alan Savcı Doğa Tokay, toplumda büyük infiale neden olan ve ölümle sonuçlanan trafik kazalarının ardından 2024 yılında yapılan yasal tadilatı hatırlattı. Özellikle ölümle neticelenen trafik kazalarında öngörülen hapislik suçlarına dikkat çeken Savcı Tokay, bu kapsamda zanlının ek tutukluluk süresinin verilmesini talep etti.

3 gün daha tutuklu kalacak

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Argun Korudağ, soruşturmanın ciddiyetine vurgu yaparak Y.A.’nın 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.